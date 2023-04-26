ABD Temsilciler Meclisi, 14 Nisan'da stablecoinler için gözetim ve denetim önlemleri içeren bir yasa tasarisi yayimladi.1 Tasari; Federal Rezerv'in, banka disi stablecoinlerden sorumlu olmasini, Fiat destegi olmayan yeni sabit paralara geçici süre ile yasak getirilmesini ve hükümet ile uyumlu çalisabilirlik standartlarinin gelistirilmesini öngörüyor. Tasari ayni zamanda FED'i, dijital dolar üzerinde çalismaya yönlendiriyor.2 Tasarinin yasalasmasi halinde, stablecoin ihraç edenlerin kayit yaptirmamasi durumunda bes yila kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezasi gibi yaptirimlar da öngörülüyor.

Stablecoinler, degerlerini güvenilir bir varliga baglayarak fiyat dalgalanmalarini önlemeyi amaçlayan bir kripto para türüdür. Bagli olduklari varligi güvenli bir yerde, genellikle bir bankada saklarlar ve yedekte tutulan ve saklanan para stablecoin için teminat görevi görür.

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Federal Rezerv Banka Disi Stablecoinleri Denetleyecek, Kredi Kuruluslari ve Bankalardan Onay Alinmasi Gerekecek

Tasari, Circle ve Tether gibi banka disi stablecoinlerin denetlenmesini ve kendi stablecoinlerini çikarmak isteyen sirketlerin onaylanmasi için Federal Rezerv'in görevlendirilmesini içeriyor.3 Sirketin merkezi nerede olursa olsun, ABD'de is yapmak isteyen herhangi bir ihraççinin kayit yaptirmasini öngören tasarida, kayit yaptirmayanlar ise bes yila kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezasiyla cezalandirilabilecek.

Eger taslak onaylanirsa stablecoin sirketlerinin, mali düzenleyici kurumlar arasinda yer alan Ulusal Kredi Birligi Idaresi (NCUA), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) veya Para Birimi Denetçisi Ofisi (OCC) tarafindan onaylanmasi gerekecek.4 Bu onay süreci, sirketlerin finansal saglamliklarini ve tüketicilerin güvenligini saglamak için gerekli olacak.

Fiat Destegi Olmayan Stablecoinlere Iki Yillik Geçici Yasak

Tasari metni; Federal Rezerv'e banka disi stablecoinleri denetleme yetkisi verilmesi, Fiat destegi olmayan stablecoinlere iki yillik geçici bir yasak getirilmesi 5 ve hükümetin birlikte çalisabilirlik standartlarini belirleme yetkisine sahip olmasi dahil olmak üzere birkaç önemli önlemin altini çiziyor.

Ayrica tasarinin yasallasmasi ile bankacilik düzenleyicileri ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü gibi kurumlar, yerel stablecoinlerin satin alinmasini kolaylastirmak amaci ile kullanicilarin farkli ödeme sistemleri arasinda takas ve ödeme yapabilmeleri için gerek teknik gerekse yasal özelliklerin belirlenmesini saglayarak çesitli standartlar belirleyebilecekler.

FED, Dijital Dolarin Potansiyel Etkilerini Inceleyecek

Tasari ayrica Federal Rezerv'in, merkez bankasi tarafindan çikarilan dijital dolarin etkilerini incelemesini de öngörüyor. FED halihazirda dijital dolar çikarip çikarmama konusunu tartisirken; tasari ile birlikte dijital dolarin gelistirilme asamasinda, para politikasi, finansal istikrar ve bireyler için gizlilik üzerindeki potansiyel etkiler gibi belirli odak alanlarini inceleyip düzenlemek ile görevlendirilecek.

Türkiye'nin Yasal Çerçevesinden Stablecoinler: Belirsizlikler ve Elektronik Para ile Olasi Baglantilar

Türkiye'de stablecoinlere iliskin yasal çerçeve, bu coinlere özel bir düzenleme bulunmamasi nedeniyle belirsizligini korumaktadir. Ancak literatür, stablecoinlerin islevsellik açisindan elektronik para ile benzerlikler tasidigina isaret etmektedir. Stablecoinlerin hukuki niteligi, hangi varliga sabitlendiklerine bagli olarak degisebilecektir. Buna ek olarak, yakin zamanda kabul edilen ve Türk hukukuna rehberlik eden Regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA), belirli kosullari yerine getiren stablecoinlerin, elektronik paralar ile bagdastirilabilecegini belirtmektedir. Yine de stablecoinlerin Türk hukuku kapsaminda elektronik para olarak kabul edilmesi için 6493 sayili Kanun da dahil olmak üzere özel yasal düzenlemelerin olusturulmasi gerekmektedir.

Stablecoinler, finans sektöründe büyük ilgi görmüstür. Bununla birlikte, her yeni teknolojide oldugu gibi, kötüye kullanim ve suistimali önlemek için net bir yasal çerçeveye sahip olmak çok önemlidir. Türkiye'deki mevcut yasal durum, stablecoinlerin yasal taniminda ve ilgili düzenlemelerde netlik ihtiyacini vurgulamaktadir.

Sonuç

ABD Temsilciler Meclisi tarafindan yayimlanan stablecoin tasarisi, stablecoinlerin düzenlenmesi ve tüketiciler için güvenliginin saglanmasi yönünde önemli bir adimdir.

Genel olarak stablecoinlerin düzenlenmesi; hükümetler, finans kurumlari ve teknoloji sirketleri arasinda is birligi gerektiren karmasik bir konudur. Stablecoinler finans sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip olsa da kötüye kullanim ve istismari önlemek için net bir yasal çerçeveye sahip olmak önemlidir. ABD Temsilciler Meclisi tarafindan önerilen stablecoin yasa tasarisi dogru yönde atilmis bir adimdir ve önümüzdeki yillarda diger ülkelerin ve yargi alanlarinin bu konuya nasil tepki verecegini görmek ilginç olacaktir.

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