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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 2022 yılının sonunda ilk CBDC testlerini tamamlamasını duyurmasının ardından 2023 yılının ilk günlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen “Dijital Türkiye 2023 Birinci Toplantısı”nda blokzincir tabanlı dijital kimlik uygulamasına geçileceği duyuruldu. E-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e giriş yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e-Devlet'te blokzincir tabanlı bir giriş sistemi olarak “dijital kimlik” uygulamasının getirileceğini ve e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş-sistemi ile vatandaşların, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebileceğini açıkladı. Oktay, çevrimiçi e-Devlet'ten çevrim dışı e-Devlet'e geçişin yapılabileceğini, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenilir bir şekilde tutulabildiği bir sistemin ilk adımlarının atıldığını belirtti. Böylece Türkiye'de, çevrimiçi kamu hizmetleri için oturum açma sürecinde blokzincir teknolojisinin kullanılması planlanıyor.

Türkiye'de çok çeşitli kamu hizmetlerine erişmek için kullanılan dijital devlet portalı “e-Devlet” girişi sırasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını doğrulamak için blokzincir tabanlı bir dijital kimlik kullanılması, blok zincirinin artık tamamen kamusal alanda da yer almaya başladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Ayrıca Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda veraset ilamı, e-randevu/başvuru, e-tespit ve mirasçısı olunan kişi adına “adıma tescilli araç sorgulama” hizmetleri de uygulamaya alınacak. E-Devlet Kapısı üzerinden “veraset ilamı sorgulama” hizmeti ile vatandaşlar noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilecek.

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