1 Aralik 2021 tarihli 31676 sayili Resmi Gazete'de yayinlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Ihraci ile Ödeme Hizmeti Saglayicilari Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluslarinin Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Saglayicilarinin Ödeme Hizmetleri Alanindaki Veri Paylasim Servislerine Iliskin Teblig ("Teblig") ile ödeme kuruluslari ve elektronik para kuruluslari tanimlanmis ve bu kuruluslara iliskin yükümlülükler düzenlenmisti.

28 Subat 2023 tarihli 32118 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Ihraci Ile Ödeme Hizmeti Saglayicilari Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ve Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluslarinin Bilgi Sistemleri Ile Ödeme Hizmeti Saglayicilarinin Ödeme Hizmetleri Alanindaki Veri Paylasim Servislerine Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig ile Yönetmelik'in ve Teblig'in geçici birinci maddelerinde yer alan uyum yükümlülüklerine iliskin bazi hükümlerde geçis süreleri 28 Subat 2023 tarihinden 30 Nisan 2023 tarihine ("Uzatma Tarihi") ertelenmistir.

Degisiklikler sonucunda ödeme kuruluslari ve elektronik para kuruluslarinin süresi ertelenen yükümlülükleri asagidaki gibidir:

Degistirilen Yönetmelik:

1 Aralik 2021 tarihi itibariyla faaliyette bulunan kuruluslar, daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

1 Aralik 2021 tarihi itibariyla kullanimda olan elektronik parayi ihraç eden kurulusun sadece kendi magaza aginda, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satin alinmasinda veya yapilan bir anlasma sonucunda sadece belirli bir hizmet aginda kullanilabilen ön ödemeli araçlar ile yapilan hizmetler ve bu hizmetleri sunan tüzel kisiler, Yönetmelik'te yer alan hükümlere (ödeme fonlarinin korunmasi ve elektronik para karsiligi toplanan fonlarin korunmasina iliskin hükümler hariç) Uzatma Tarihine kadar uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

1 Aralik 2021 tarihi itibariyla nezdinde ödeme hesabi bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yili içerisinde gerçeklestirilen hesaba ödeme islemleri açisindan, toplam adedine göre ilk on katilimci arasinda yer alan ödeme hizmeti saglayicilari, Yönetmelik'e göre yerine getirmesi gereken Bankalararasi Kart Merkezi A.S.'ne baglanarak ödeme hizmetleri sunabilmek için talepte bulunan diger yetkili ödeme hizmet saglayicilarina gerekli altyapinin saglanmasina iliskin yükümlülükleri Uzatma Tarihine kadar yerine getirir.

Yönetmelik kapsaminda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Anonim Sirketi ("Banka") tarafindan teknik gereklilikleri belirlenmis veri paylasim servisleri hizmetleri, Uzatma Tarihine kadar standart olmayan servisler kullanilarak da verilmeye devam edilebilir.

1 Aralik 2021 tarihinden önce faaliyet izni basvurusunda bulunanlar hakkinda bu Yönetmeligin faaliyet izni alinmasi, özkaynak ve teminat yükümlülügüne iliskin hükümleri ve ödeme fonlarinin korunmasi ve elektronik para karsiligi toplanan fonlarin korunmasina iliskin hükümleri uygulanir. Bu hükme göre faaliyet izni verilen kisiler, Yönetmelik'in uygulanmayan hükümleri ile Banka tarafindan yapilacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç Uzatma Tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür.

1 Aralik 2021 tarihi itibariyla kullanimda olan elektronik parayi ihraç eden kurulusun sadece kendi magaza aginda, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satin alinmasinda veya yapilan bir anlasma sonucunda sadece belirli bir hizmet aginda kullanilabilen ön ödemeli araçlar ile yapilan hizmetleri sunan tüzel kisilerden Yönetmelik'e göre faaliyet izni verilen kisiler, Yönetmelik'ten muaf tutulduklari hükümleri ile Banka tarafindan yapilacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç Uzatma Tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür.

Degistirilen Teblig:

1 Aralik 2021 itibariyla faaliyette bulunan kuruluslar, daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.

Bu Tebligin yürürlüge girdigi tarih itibariyla nezdinde ödeme hesabi bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yili içerisinde gerçeklestirilen hesaba ödeme islemleri açisindan, toplam adedine göre ilk on katilimci arasinda yer alan ödeme hizmeti saglayicilari, Hesap Hizmet Saglayicisi'nin (HHS) BKM API Geçidi'ne baglanmasi ve diger yetkili ödeme hizmeti saglayicilarina gerekli altyapiyi saglama yükümlülüklerini uzatma süresine kadar yerine getirir.

Banka tarafindan teknik gereklilikleri belirlenmis veri paylasim servisleri hizmetleri, uzatma süresine kadar standart olmayan servisler kullanilarak da verilmeye devam edilebilir.

Henüz Yönetmelik ve Teblig'de yer alan ve yukarida detaylarina yer verilen yükümlülükleri yerine getirmemis olan kurumlarin, 30 Nisan 2023 tarihine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu yükümlülüklere iliskin son tarihin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Anonim Sirketi tarafindan uzatilmasi ihtimali bulunmaktadir.

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