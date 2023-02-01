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Kripto borsalarında meydana gelen çöküşler sonrasında yatırımcıların güvenli liman arayışları devam ederken kripto para şirketleri güven tazelemek için yeni yollara başvurmaya başladı. Kripto para şirketlerinin müşterilerinin fonlarını karşılamak için yeterli varlığa sahip olup olmadığı piyasada çözüm bekleyen en önemli sorun olarak görülüyor.

Önde gelen dokuz kripto borsası, rezerv miktarlarının kanıtlarını yayınlayacaklarını söyledi. Kripto borsaları, FTX'teki likidite sorunlarından kaynaklanan sürecin ardından çöküş korkularının kripto yatırımcıların aklından çıkartmaya çabalıyor. Bunun için fon rezervlerini kamuya açık bir şekilde yayınlayacaklarını açıkladılar. Yatırımcıları etkileyen güven eksikliği probleminin de bu sayede büyük ölçüde çözülebileceği bekleniyor.

Yatırımcılar bilgilendirilirken iki farklı metot kullanılacak. İlk metot, Merkle ağacı rezerv sertifikası yayınlamak iken ikinci metot ise şeffaflık raporu hazırlamak olacak.

Merkle Ağacı nedir?

Merkle ağacı, bilgisayar bilimleri uygulamalarında kullanılan bir veri yapısıdır. Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimlerinde Merkle ağaçları, blok zinciri verilerini daha verimli ve güvenli bir şekilde kodlamaya olanak tanır. Merkle rezerv testi olarak adlandırılan bu metot ile kripto varlıklar miktarları kime ait olduğundan bağımsız tutularak ayrı bir deftere kaydedilir. Bu sayede blok zinciri verileri daha verimli ve güvenli bir şekilde kodlanmaya devam edilirken üçüncü bir taraftan da miktar bakımından denetlenmesine olanak sağlanmış olur.

Şeffaflık raporu ne kadar şeffaf olabilecek?

İkinci metot ise üçüncü taraf güvenilir denetim şirketleri aracılığı ile yatırımcılar için rezerv kanıtını içeren rapor hazırlatmak.. Şeffaflık raporu diye adlandırılan bu rapor sayesinde gizlilik korunmaya devam edecek ancak kullanıcıların borsalardaki varlıklarının istikrarını doğrulamalarına da zemin sağlanmış olacak. Kripto para şirketlerinin raporun hazırlanma sürecinde beyan edeceği bilgilerin doğruluğuna ne kadar güvenilebileceği ve hangi denetim şirketlerinin bu rapor üzerinde çalışmaya hazır olduğu merak ediliyor.

SEC'den Gelen İlk Açıklama

Şirketlerin bu hamlesinin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yapmakta olduğu denetimleri arttıracağı yönünde kamuoyunu bilgilendirdi. Aslında bu denetimlerin arttırılmasının en büyük sebebi de yatırımcıları korumak ve doğru bilgilere erişeceği kaynakları yaratmak.

Wall Street Journal'ın haberinde, SEC'in baş muhasebeci vekili Paul Munter, "Yatırımcılar, bir şirketin bir denetim firmasından rezerv kanıtı aldığını söylemesine çok fazla güvenmemelidir" dedi. “Böyle bir rapora sahip olmak bir yatırımcının şirketin yükümlülüklerini karşılamak için yeterli varlığa sahip olup olmadığını değerlendirmesi için yeterli bilgi değildir" diye de ekledi.

Bu gelişmeler yaşanırken, işlem hacmine göre en büyük kripto borsası olan Binance rezerv kanıtlarına ilişkin raporu hazırlattı. Raporun yayınlanmasından kısa süre sonra işe aldığı denetim firmasının artık kripto firmalarıyla çalışmadığını açıklamasıyla beraber rapor geri çekildi.

SEC'in hali hazırda yaptığı denetimleri sıklaştıracak ve genişletecek olması kafa karıştırıcı raporların anlaşılır hale gelmesi için en güvenilir kaynak niteliği taşıyor. Görülüyor ki kripto borsalardaki güven eksikliği bir süre daha devam edecek.

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