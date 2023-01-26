Dijital çagin bir sonucu olarak hizla gelisen teknoloji çesitli sektörlerde etkisini göstermektedir. Etkin ve verimli olabilmek adina ön plana çikan unsurlar hiz ve islem kolayligi olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda birçok sektörde yeni teknolojiler benimsenerek dijital dönüsüm gerçeklesmektedir. Her ne kadar hukuk sektörü olasi belirsizlikler ve risklerden dolayi degisime karsi dirençli olsa da dijital dönüsümün bir yansimasi olarak bu alanda da yeni teknolojiler gelistirilmistir. Bu kapsamda, elektronik sözlesmeler ve akilli sözlesmeler, hukuk alaninda geleneksel sözlesmelerin yerini alacak teknolojilerdir.

Elektronik sözlesmeler, taraflarin bir elektronik iletisim araci kullanarak, genellikle internet üzerinden akdettikleri sözlesmeleri ifade etmektedir. Akilli sözlesmeler ise sözlesmenin ifasinin otomatik olarak yerine getirildigi yani sözlesmeden insan müdahalesinin kaldirildigi sözlesmeler olarak ifade edilmektedir1. Kavramlar arasindaki farklarin ve benzerliklerin neler oldugunun ortaya konulmasi, iki farkli sözlesme türünün anlasilmasi ve tabi olduklari hukuki rejimin belirlenmesi açisindan önem arz etmektedir.

Elektronik Sözlesmeler

Türk hukukunda elektronik sözlesmelerin tanimi yapilmamistir. Ancak elektronik sözlesmeler, sözlesmenin taraflarindan en az birinin irade beyanini sayisallastirip elektronik hale getirerek ilettigi sözlesmeler olarak karsimiza çikmaktadir2. Elektronik sözlesmeler geleneksel sözlesmelerin dijital ortamda olusturulmus ve akdedilmis olan versiyonu olarak da nitelendirilebilir. Zira Türk Hukuku'nda elektronik sözlesmelere de geleneksel sözlesmelere uygulanan hükümler uygulanir. Elektronik sözlesmelerin kurucu unsurlari 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 1. maddesi uyarinca taraflarin karsilikli irade beyanlari ve birbirlerine uygun açiklamalaridir. Bunun yaninda dijital bir ortamda kurulan bir sözlesme oldugu için hazir bulunmayanlar arasinda akdedilen bir sözlesmedir. Kurulus bakimindan üç farkli sekilde anilan elektronik sözlesmelerin web siteleri üzerinden, elektronik posta yolu üzerinden ya da elektronik veri degisimi ("EDI- electronic data interchange") yoluyla kurulmasi mümkündür.3 EDI, temelinde taraflar arasinda önceden kurulmus sözlesmelere dair verilerin insan müdahalesi olmaksizin standart bir sekilde bilgisayardan bilgisayara tasinmasini ifade eder. Çogunlukla standartlastirilmis siparislerin, faturalarin vb. diger kayitlarin taraflar arasinda iletilmesinde kullanilmaktadir4. Elektronik ticaret amaciyla kurulan elektronik sözlesmeler hazirlanirken 6563 Sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun'un da ayrica dikkate alinmasi gerekmektedir.

Akilli Sözlesmeler

Ilk olarak Nick Szabo tarafindan 1994 yilinda kaleme alinan ve "Smart Contracts" basligini tasiyan makale ile anilmaya baslayan akilli sözlesmeler, "bir sözlesmenin kosullarini yerine getiren ve bilgisayar üzerinden kurulan bir islem protokolü" olarak tanimlanmaktadir5. Akilli sözlesmeler blokzincirde saklanan ve sözlesmenin kosullarini otomatik olarak yerine getiren kod olarak da tanimlanabilir. Akilli sözlesmelerin olusturulmasinda kullanilan temel program "Eger ..., o halde ("If...Then") seklinde formüle edilen bir kalipla çalismaktadir. Dolayisiyla önceden anlasilmis olan sartlar gerçeklestiginde sözlesme kendi kendini ifa etmektedir. Akilli sözlesmelerde yer alan protokol akilli sözlesme ile baglantinin nasil blokzincire yüklendigi ve protokolde düzenlenen kuralin hangi eyleme izin verdigi algoritmalari ifade etmektedir6.

Akilli sözlesmeler tamamen dijital bir içerige sahip sekilde düzenlenmektedir. Dijital olarak dogrulanmasi mümkün olmayan edimlerin, akilli sözlesmelerin konusunu olusturmasi mümkün olmamaktadir7. Bir diger anlatimla, akilli sözlesmeler gerçekte somut olarak bulunan bir varligin dijital ortamdaki yansimasina iliskindir. Örnegin, sartlarin gerçeklesmesiyle taraflardan birinden digerine transfer edilen token, gerçekte bir tasinmazi ifade edebilir. Akilli sözlesmeler Türk Hukuku'nda düzenlenmemistir. Bu kapsamda akilli sözlesmeye uygulanacak hükümler ve olasi bir uyusmazlikta mahkemenin nasil bir degerlendirme yapacagi belirsizdir. Özellikle resmi sekle tabi olan tasinmaz satisi, ipotek gibi hukuki islemlerin akilli sözlesme ile ifa edilmesi birçok soruna neden olabilir. Sartlarin gerçeklesmesiyle dijital ortamda ifa edilen akilli sözlesmenin gerçekte yansittigi varlik, aslinda sekil sartina uyulmadigi için geçersiz olabilecektir.

Elektronik Sözlesmeler & Akilli Sözlesmelerin Birbirlerinden Ayrilan Noktalari

Ilk bakista, akilli sözlesmeler elektronik sözlesmelere benzetilebilir. Zira ikisi de internet ortaminda ve dijital olarak düzenlenen sözlesmelerdir. Ancak elektronik sözlesmeler ve akilli sözlesmeler birbirleri ile ayni anlama gelmemektedir. Bu kavramlarin birbirlerinden ayirt edilmesi için elektronik sözlesmelerin ve akilli sözlesmelerin baslica özellikle üzerinde durarak açiklayici bir karsilastirma yapilmaya çalisilacaktir.

Elektronik sözlesmeler esasen yazili bir sözlesmenin elektronik ortamda akdedilmesidir. Bu sayede, elektronik ortamdan yapilan mal ve hizmet satislarinda kisiler istedigi takdirde, sözlesme dokümanlarina yazili olarak erisebilmektedir. Bu nedenle, mahkemeler adi yazili sekilde yapilmis bir sözlesmeye uyguladiklari hükümlerin aynisini elektronik sözlesmelere de uygulayabilmektedir8. Bazen akilli sözlesmeler, sözlesme olarak bile nitelendirilemeyebilir, dagitik defterde otomatik olarak devreye giren bilgisayar kodudur.9 Bu kapsamda akilli sözlesmelerin, sözlesmenin kendisinden ziyade ifasina iliskin oldugu söylenebilir. Zira akilli sözlesmeler, kesin olarak tanimlanmis kosullar gerçeklesmeden devreye girmemektedir.

Akilli sözlesmenin ifa edilmesinde sözlesme taraflarinin veya üçüncü kisilerin bir davranista bulunmasina gerek kalmamaktadir. Elektronik sözlesmelerden farkli olarak akilli sözlesmelerde, bastan belirlenmis olan edim ve karsi edim, programlama dilinde yazilim ve donanimlar kullanilarak kendiliginden gerçeklesmektedir10. Bunun bir sonucu olarak aracilar da ortadan kalkmakta ve esler arasi (peer to peer) bir islem gerçeklesmektedir. Elektronik sözlesmelerde ise sözlesmenin her asamasinda insan müdahalesi olabilir. Elektronik sözlesmeyi, geleneksel sözlesmelerde oldugu gibi taraflar kendileri ifa ederler. Akilli sözlesmenin aksine ifanin gerçeklesmesi için merkezi bir araci gerekebilir. Örnegin bir akilli sözlesmenin sartlari gerçeklestiginde token taraflardan birinin cüzdanindan digerine bir bankanin araciligina ihtiyaç olmaksizin dogrudan transfer edilmekteyken, elektronik sözlesmenin ifasi için yapilacak ödemede banka üzerinden transfer yapilmasi gerekebilecektir.

Akilli sözlesmelerin tadili için her iki tarafin da onayi gerekmektedir, bir taraf kod üzerinde tek basina degisiklik yapamamaktadir. Elektronik sözlesmelerde ise taraflardan birinin sözlesmeyi tek basina tadil edebilecegine iliskin bir hüküm eklenebilir, dolayisiyla sözlesmenin tadili için her iki tarafin da onayina gerek olmayan durumlar gerçeklesebilecektir.

SONUÇ

Elektronik sözlesmeler ve akilli sözlesmelerin her ikisi de dijital ortamda olusturulan sözlesmeler olmakla beraber, sözlesmenin kurulmasi, niteligi ve ifasi yönünden esasli farkliliklar bulunmaktadir. Elektronik sözlesmeler, geleneksel anlamda yazili sözlesmelerin dijital ortamda akdedilmesini ifade ederken, akilli sözlesmeler blokzincir üzerinde kesin olarak tanimlanmis kosullarin gerçeklesmesiyle devreye girerek ifayi saglayan bilgisayar kodlaridir. Elektronik sözlesmelerin Türk Hukuku'nda tanimi yapilmamistir, ancak yazili sözlesmelere uygulanan hükümler elektronik sözlesmelere de uygulanir. Akilli sözlesmeler ise Türk Hukuku'nda düzenlenmemistir. Bu kapsamda akilli sözlesmeye uygulanacak hükümler ve olasi bir uyusmazlikta mahkemenin nasil bir degerlendirme yapacagi belirsizdir. Akilli sözlesmelerde insan müdahalesi oldukça azdir, bunun bir sonucu olarak esler arasi ve aracisiz bir transfer saglar, elektronik sözlesmelerde ise her asamada insan müdahalesi mümkündür ve araciya olan ihtiyaç tamamen bertaraf edilmemistir. Akilli sözlesmelerin tadili için her iki tarafin da onayi gerekirken, elektronik sözlesmelerin taraflardan sadece biri tarafindan tadil edilebilecegi kararlastirilabilir.

Footnotes

1. Krs. Paech, s. 1082; RASKIN, Mask, The Law and Legality of Smart Contracts, Georgetown Law Technology Review 304 (2017), s. 305.

2. KENTLI I., Elektronik Sözlesmelerin Kurulmasi ve Geçerliligi, Yüksek Lisans Tezi, s.9,2021.

3. Akilli Sözlesmelerin Kurulusu ve Geçerlilik Sartlari, s.94; Governatori et al. S.384, Doç. Dr. Pinar Çaglayan Aksoy, Onikilevha Yayincilik, Ocak 2021.

4. Akilli Sözlesmelerin Kurulusu ve Geçerlilik Sartlari, s.100, Doç. Dr. Pinar Çaglayan Aksoy, Onikilevha Yayincilik, Ocak 2021.

5.https://www.futurelearn.com/info/courses/defi-exploring-decentralised-finance-with-blockchain-technologies/0/steps/251885

6. DOGANCI D.E., Blokzincire Dayali Akilli Sözlesmelerin Hukuki Nitelikleri, Kurulusu, Yorumu, Ifasi ve Bazi Örnek Hukuki Uygulamalar, s.78, On Iki Levha Yayincilik, 2021.

7. "Akilli Sözlesme Raporu", Blockchain Türkiye: Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu Iliskileri Çalisma Grubu, Türkiye Bilisim Vakfi, Temmuz 2021, sf.11.

8. "Akilli Sözlesmelerin Kurulusu ve Geçerlilik Sartlari", s.98; O'Shields, s.181, Doç. Dr. Pinar Çaglayan Aksoy, Onikilevha Yayincilik, Ocak 2021.

9. https://www.forbes.com/sites/davidbirch/2021/09/04/theyre-not-smart-and-theyre-not-contacts/?sh=21675f39397e

10. "Akilli Sözlesme Raporu", Blockchain Türkiye: Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu Iliskileri Çalisma Grubu, Türkiye Bilisim Vakfi, Temmuz 2021, sf.11.

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