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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (2023-2025) ("OVP") 6003 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış ve 4 Eylül 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2023-2025 dönemine ilişkin olan bu OVP'de küresel, bölgesel ve makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşıldı.

"Finansal İstikrar" başlığı altında finansal teknoloji (Fintek) politikaları katılım finans sisteminin kurumsallaşmasını güçlendirecek mevzuat altyapı çalışmaları, Türkiye Fintek rehberi hazırlanması, ödemeler alanında açık bankacılığın yaygınlaştırılması, finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının da denetim ve yaptırım kapsamına alınması düzenlendi.

OVP nezdinde bu başlık altında yer alan ve Fintek alanında öne çıkan politikalar aşağıdaki gibidir:

Fintek alanında uzun vadeli strateji açıklanacak ve yurtiçi ve yurtdışı menşeili yatırımcılar için "Türkiye Fintek Rehberi" oluşturulacaktır.

Kartlı ödemelerde Türkiye'nin ödeme sistemi TROY'un kullanım yaygınlığının artmasına çalışılacaktır.

Dijital paranın kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlanan Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi kapsamında Dijital Türk Lirası'nın kullanım testlerine başlanacaktır.

Finansal sektörün gelişimine uygun olarak "denetleyici teknolojiler" odaklı yeni denetim uygulamaları hayata geçirilecektir.

Katılım finans sisteminin kurumsallaşması güçlendirilecek ve gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.

Finans sektörünün dijitalleşmesi kaynaklı bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve benzeri hususlara yönelik çalışmalar desteklenecektir.

Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve Türkiye'nin finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecektir.

Ülkedeki finans ekosistemine katkıda bulunan kritik finansal teknoloji firmalarının denetim ve yaptırım kapsamına alınması planlanmaktadır.

Kripto varlık alım satım platformları düzenleme kapsamına alınacaktır.

Finansal ürün ve hizmetler konusundaki farkındalığın artması ve risklerin anlaşılması kapsamında var olan finansal eğitim faaliyetleri artırılacaktır.

OVP'nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır."

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