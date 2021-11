ARTICLE

Anılan bu olumsuzluklardan kaçınılabilmesi adına her bir kullanıcının sisteme aynı oranda hâkim olduğu ve sistem üzerindeki tüm verilerin her bir kullanıcı tarafından da teyit edilebildiği, böylece kullanıcıların sadece bir aracı kuruma güvenmek zorunda bırakılmadığı ve dünyanın her bir köşesinden sisteme dahil olacak her bir kişinin bankaların insafına bırakılmadığı bir veri kayıt sisteminin kurulması ve para ismi ile somutlaştırılan mübadele aracı somut değerlerin "soyutlaştırılması 5 " düşüncesi ortaya çıkmıştır.

