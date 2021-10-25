Hazine ve Maliye Bakanligi ile T.C. Cumhurbaskanligi Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan hazirlanan Orta Vadeli Program (2022-2024) ("OVP") 4474 sayili Cumhurbaskani Karari ile onaylandi ve 5 Eylül 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

2022-2024 dönemine iliskin hedefleri ve ekonomik vizyonu yansitan OVP makroekonomik istikrarin güçlendirilmesi ve yeni politika alanlarinin gelistirilmesini öngörmektedir.

OVP kapsaminda finansal teknoloji (Fintek) alaninda öne çikan politikalar asagidaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Dijital Parasi'nin (CBDC) teknolojik, ekonomik ve hukuki yapi çalismalarinin sonuçlari da degerlendirilerek Dijital Türk Lirasi Arastirma Gelistirme Projesi birinci faz pilot bulgulari dogrultusunda, daha yaygin ve genis katilimli ileri asama pilot testlere devam edilecektir.

Ülke içinde finansal alanda kullanilan teknoloji ekosisteminin gelistirilmesini ve Türkiye'nin finans sektöründe dünyada dijitallesmede öncü ülkeler arasinda olmasini destekleyecek sekilde bilgi sistemlerine iliskin mevzuatin güncellenmesine devam edilecektir.

Istanbul Finans Merkezi'nin FinTek alaninda küresel merkez olmasini güçlendirecek sekilde, ödemeler alaninda düzenleyici deney alani (sandbox) ve FinTek girisimlerinin desteklenmesi için Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktir.

Ödemeler alaninda faaliyet gösteren FinTek kuruluslarinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca isletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarina erisimi saglanacaktir.

Finansal Erisim, Finansal Egitim, Finansal Tüketicinin Korunmasi Stratejisi ve Eylem Planlari, ilgili paydaslarla finansal teknoloji ve dijital kanallar da dâhil edilerek güncellenecektir.

Türkiye'deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarinin denetim kapsamina alinarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli ve milli ürün ve hizmetlerin kullaniminin yayginlastirilmasi saglanacaktir.

Ülke içinde finansal alanda kullanilan teknoloji ekosisteminin gelistirilmesini ve Türkiye'nin finans sektöründe dünyada dijitallesmede öncü ülkeler arasinda olmasini destekleyecek sekilde bilgi sistemlerine iliskin mevzuatin güncellenmesine devam edilecektir.

Teknolojik imkân ve araçlar, nitelikli insan kaynagiyla birlestirilerek finansal sektörün boyutuna, karmasikligina ve gelisimine uygun "denetleyici teknolojiler" odakli yeni denetim uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecektir.

OVP'nin tam metnine bu baglantidan erisebilirsiniz.

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