2/3911 esas numarali, 02.11.2021 tarihinde TBMM Baskanligina sunulan yasa teklifi kapsaminda; çocuk ve ebeveynleri yakindan ilgilendiren düzenlemelerin getirilmesi planlanmistir. Icra ile çocuk teslimi bitiyor, yeni düzenleme ne getiriyor?

Yasa teklifinin gerekçesini inceledigimizde;

Çocuk teslimi veya çocukla iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlari, yükümlüsü tarafindan rizaen yerine getirilmedigi takdirde, 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 25, 25/a ve 25/b maddelerine göre icra dairesi tarafindan zorla yerine getirilmektedir. Özellikle kisisel iliski kurulmasina dair kararlarin icra dairelerince zorla yerine getirilmesi, bir yandan çocugun üstün yararina riayet edilmedigi yönünde sikayetlere neden olurken diger yandan bu süreçte hak sahibini mali külfet altinda biraktigi elestirilerine sebep olmaktadir. Mali külfet, ekonomik imkâni kisitli olan anne veya babalar bakimindan çocugu görememesi nedeniyle annelik ve babalik duygusunun tatminini engellemekte; çocugun bakiminda ise ruhsal ve bedensel gelisim sürecinde anne veya babasinin sevgi ve sefkatini yeterince hissedememesine yol açabilmektedir.

Mevcut sistemde çocukla kisisel iliski kurulmasi süreci esler hatta aileler arasinda baskaca yeni ihtilaflar dogmasina da sebebiyet verebilmektedir. Teklifle, söz konusu ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesi sürecinde yasanan bu ve benzeri sikayetlerin giderilmesi amaçlanmaktadir.

Kanun teklifiyle, çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina iliskin ilam veya tedbir kararlarinin icrasi, icra sistemi disina çikarilarak yeniden düzenlenmektedir. Degisiklikle, çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina iliskin islemlerin, Adalet Bakanligi bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve magdur hizmetleri müdürlüklerince ve taraflara mali bir külfet yüklenmeksizin yerine getirilmesi kabul edilmektedir. Bu kapsamda, ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesi usul ve esaslar, mahkemeler ile adli destek ve magdur hizmetleri müdürlüklerinin görev ve yetkileri, taraflarin hak ve yükümlülükleri, teslime iliskin emre muhalefet nedeniyle disiplin hapsine ve diger hususlara yönelik hükümler sevk edilmektedir.

Uygulamada teslim yükümlüsünün çocuk teslimine iliskin ilam veya kararinin geregini rizaen yerine getirmemek suretiyle velayet hakkini kötüye kullandigi da müsahede edilmektedir. Bu çerçevede teklifle, 4721 sayili Türk Medeni Kanununun 182 ve 324'üncü maddelerinde de degisiklik yapilmaktadir. Buna göre, velayet hakkina sahip anne veya babanin, kisisel iliski kurulmasina dair kararin gereklerini yerine getirmemesi halinde çocugun menfaatine aykiri olmamak sartiyla velayet sahibi degistirilebilecek ve bu husus kisisel iliskiye dair mahkeme kararinda taraflara ihtar edilecektir.

Getirilmesi planlanan düzenlemeyle çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasi süreci çocugun üstün yarari gözetilerek, taraflara herhangi bir mali külfet yüklenmeksizin ve yeni ihtilaflara yol açamayacak sekilde yürütülebilmesi kanun koyucu tarafindan amaçlanmaktadir.

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre;

Çocuk Teslimi - Icra iliskisinin kaldirilmasi,

Çocuk teslimine veya çocukla kisisel iliski kurulmasina dair mahkeme kararlarinin, Adalet Bakanliginca kurulan Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafindan yerine getirilmesi,

Velayet kendisine birakilan ana veya baba, kisisel iliski düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse (örnegin; çocuk kaçirma vb.), çocugun menfaatine aykiri olmamak kaydiyla velayetin degistirilebilmesi,

Çocuk tesliminin, çocugun üstün yarari gözetilerek, psikolog, pedagog ,sosyal çalismaci, çocuk gelisimci ve rehber ögretmen gibi uzmanlar eliyle gerçeklestirilmesi,

Bahsi geçen islemlerin tamamen ücretsiz olmasi, harç alinmamasi ve yapilacak tüm masraflarin devlet bütçesinden karsilanarak gerçeklestirilmesi,

Çocugun teslim islemlerinin okul, kres gibi çocugun üstün yararina uygun mekanlarda gerçeklestirilmesi,

Çocukla kisisel iliski kurulmasinda kolluk tarafindan zorla alinma uygulanmasina son verilmesi,

Çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararinin yerine getirilmesini engelleyenlere disiplin hapsi - yaptirim uygulanmas,

Seklindeki düzenlemelerin uygulamaya konulmasi planlanmaktadir.

Basliklar halinde bahsettigimiz bu düzenlemelere yakindan bakacak olursak, ilgili teklifin "çocuk teslimi hakkindaki düzenlemeleri" asagidaki gibidir:

MADDE 33 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayili Türk Medeni Kanununun 182'nci maddesine birinci fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

"Mahkeme, kararinda kisisel iliski düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocugun menfaatine aykiri olmamak kaydiyla velayetin degistirilebilecegini ihtar eder."

MADDE 34 – 4721 sayili Kanunun 324 üncü maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

"Velayet kendisine birakilan ana veya baba, kisisel iliski düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocugun menfaatine aykiri olmamak kaydiyla velayet degistirilebilir. Bu husus kisisel iliski kurulmasina dair kararda taraflara ihtar edilir."

MADDE 35 – 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayili Çocuk Koruma Kanununa Üçüncü Kisimdan sonra gelmek üzere "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kisisel Iliski Kurulmasi" baslikli Dördüncü Kisim ile asagidaki madde eklenmis ve mevcut Dördüncü Kisim, Besinci Kisim olarak teselsül ettirilmistir.

"Görevli ve yetkili birim,

MADDE 41/A-

(1) Çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina dair aile mahkemeleri tarafindan verilen ilam veya tedbir kararlari, çocugun üstün yarari esas alinarak, Adalet Bakanliginca kurulan adli destek ve magdur hizmetleri müdürlüklerince bu Kisim hükümlerine göre yerine getirilir.

(2) Müdürlüklerde müdür, müdür yardimcisi ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalismaci görevlendirilir.

(3) Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kisim kapsaminda yer alan görevler, Adalet Bakanliginca belirlenen hukuk mahkemeleri yazi isleri müdürlügü tarafindan yerine getirilir.

(4) Ilam ve tedbir kararlarinin yerine getirilmesinde çocugun yerlesim yeri müdürlügü yetkilidir.

(5) Ilam ve tedbir kararlari müdürlük tarafindan görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalismaci, çocuk gelisimci ve rehber ögretmen gibi uzmanlar, uzmanin bulunmadigi yerlerde ise ögretmen marifetiyle yerine getirilir.

(6) Ilam ve tedbir kararlarim yerine getirmek için müdürlügün talebi üzerine, valilikler tarafindan kamu kurum ve kuruluslarinda görevli, besinci fikrada belirtilen uzmanlarin yer aldigi bir görevli listesi olusturulur. Bu uzmanlarin yeterli sayida olmamasi halinde ögretmenler de listeye dahil edilir. Bu listede yer alan uzman ve ögretmenlerin görev yapacaklari yer ve tarihler müdürlükler tarafindan belirlenir."

MADDE 36 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/A maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesi,

MADDE 41/B –

(1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlari, yükümlüsü tarafindan rizasiyla yerine getirilmedigi takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararinin yerine getirilmesi için müdürlüge basvurabilir.

(2 Talebi alan müdürlük, her türlü iletisim vasitasini kullanarak yükümlüyle irtibata geçer ve müdürlük tarafindan belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocugun belirlenen yere getirilmesini derhal bildirir; bu bildirimin yapildigim veya yükümlüyle irtib.at kurulamadigini tutanaga baglar.

(3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocugu getirmeyecegini beyan eder veyahut yükümlü çocugu belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocugun teslimine dair bir teslim emri gönderir. Emir, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre yükümlüye teblig edilir. Bu emirde asagidaki hususlar yer alir:

a) Müdürlük tarafindan belirlenen gün ve saatte çocugu emirde belirtilen yere getirmek zorunda oldugu.

b) Çocugu, emirde belirtilen yere getirmesine engel teskil edecek derecede hakli bir mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüge bildirimde bulunarak çocugun müdürlükçe alinmasini talep etmesi gerektigi.

c) Çocugu getirmez veya hakli mazereti nedeniyle müdürlükçe alinmasini talep etmezse, çocugun, uzman veya ögretmen marifetiyle gerekirse kolluktan yardim alinarak ve zor kullanilarak teslim alinacagi.

d) Emrin gereginin yerine getirilmemesi halinde disiplin hapsiyle cezalandirilacagi.

e) Müdürlükçe yapilan is ve islemlere karsi, ögrenme veya teblig tarihinden itibaren bir hafta içinde, islemi yapan müdürlügün bulundugu yer aile mahkemesine sikayette bulunabilecegi.

(4) Müdürlügün belirledigi yere getirilen veya yükümlünün hakli mazereti nedeniyle müdürlükçe alinan çocuk hak sahibine teslim edilir.

(5) Yükümlü, emrin geregini yerine getirmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafindan alinarak hak sahibine teslim edilir. Bu halde kolluktan yardim istenebilir. Kolluk birimleri, zor kullanma dahil bu konudaki talepleri derhal yerine getirir.

(6) Çocuk hak sahibine teslim edildikten sonra yükümlü hakli bir sebep olmaksizin çocugu tekrar alirsa ayrica yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebligine gerek olmaksizin çocuk besinci fikra uyarinca hak sahibine teslim edilir.

(7) Çocugun üstün yararinin gerektirdigi hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebligine gerek olmaksizin dogrudan besinci fikra hükmünü uygulayabilir."

MADDE 37 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/B maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilani veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesi,

MADDE 41/C –

(1) Çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilani veya tedbir kararlari, yükümlüsü tarafindan rizasiyla yerine getirilmedigi takdirde hak sahibi, ilani veya tedbir kararinin yerine getirilmesi için müdürlüge basvurabilir.

(2) Talebi alan müdürlük, her türlü iletisim vasitasini kullanarak yükümlüyle irtibata geçer; ilam veya tedbir kararinda belirtilen gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemisse müdürlük tarafindan belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilinek üzere çocugun müdürlük tarafindan belirlenen yere getirilmesini derhal bildirir; bu bildirimin yapildigini veya yükümlüyle irtibat kurulamadigini tutanaga baglar.

(3) Yükümlüyle irtibat kurulamaz veya yükümlü çocugu getirmeyecegini beyan ederse yahut belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla kisisel iliski kurulmasina dair bir teslim emri gönderir. Emir, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre yükümlüye teblig edilir. Bu emirde asagidaki hususlar yer alir:

a) Ilam veya tedbir kararinda belirtilen gün ve saatte, gün ve saatin belirtilmemesi halinde müdürlük tarafindan belirlenen gün ve saatte çocugu emirde belirtilen yere getirmek zorunda oldugu.

b) Çocugu emirde belirtilen yere getirmesine engel teskil edecek derecede hakli bir mazereti varsa teslim gününden önce müdürlüge bildirimde bulunarak çocugun müdürlükçe alinmasini talep etmesi gerektigi.

c) Ilam veya tedbir karari kapsaminda emrin tebliginden somaki dönemde de (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülügünün devani edecegi, bunun için yeniden emir çikarilmayacagi.

d) Emrin gereginin yerine getirilmemesi halinde disiplin hapsiyle cezalandirilacagi.

e) Yerlesim yeri veya iletisim bilgilerinin degismesi halinde yeni adres veya iletisim bilgilerinin müdürlüge derhal bildirilmesi gerektigi.

f) Müdürlükçe yapilan is ve islemlere karsi, ögrenme veya teblig tarihinden itibaren bir hafta içinde, islemi yapan müdürlügün bulundugu yer aile mahkemesine sikayette bulunulabilecegi.

(4) Müdürlügün belirledigi yere getirilen çocuk hak sahibine teslim edilir. Hak sahibine; ilam veya tedbir kararinda belirtilen sürenin bitiminde çocugu, belirlenen yere getirmek zorunda oldugu, çocugu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan makul sebepler hariç olmak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandirilacagi, hakkinda suç duyurusunda bulunulacagi hususu tutanaga baglanarak teblig edilir. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse hak sahibi hakkinda müdürlük tarafindan suç duyurusunda bulunulur ve müteakip süreç hakkinda yükümlü bilgilendirilir.

(5) Kisisel iliski kurulmasindan sonra hak sahibi tarafindan teslim yerine getirilen çocugun yükümlüye veya yükümlünün belirledigi kisiye teslimi mümkün olmazsa çocuk hak sahibinde birakilir. Bu da mümkün olmazsa müdürlügün talebi üzerine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlügü tarafindan çocugun geçici olarak barinmasina yönelik tedbirler alinir.

(6) Yükümlü hakli mazereti nedeniyle çocugun müdürlükçe alinmasini talep ederse, gerektiginde hak sahibi de hazir bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük tarafindan yükümlüden alinarak hak sahibine teslim edilir.

(7) Hak sahibi, emrin yükümlüye tebliginden sonraki dönemde, teslim saatinden en az kirk sekiz saat önce çocugu teslim almaya gelecegini müdürlüge yazili olarak, elektronik ortamda veya basvuru asamasinda beyan ettigi iletisim kanaliyla bildirmek zorundadir. Hak sahibinin bildirimde bulunmadigi veya gelemeyecegini bildirdigi hallerde bu husus ve çocugu emirde belirtilen yere getirme zorunlulugu bulunmadigi yükümlüye bildirilir. Tüm bu islemler tutanak altina alinir.

(8) Çocukla kisisel iliski kurulmasi islemlerinin çocugun üstün yararini koruyacak sekilde yerine getirilebilmesi amaciyla müdürlügün önerisi üzerine aile mahkemesince, çocuk, hak sahibi veya yükümlü hakkinda danismanlik tedbiri uygulanmasina karar verilebilir. Yükümlünün teslim emrine ilk aykiri hareketinde müdürlük yükümlü hakkinda danismanlik tedbiri uygulanmasini aile mahkemesinden talep eder.

(9) Ilam veya tedbir kararini rizasiyla yerine getirdigini iddia eden yükümlü, ikinci fikra uyarinca yapilan bildirimin veya bu bildirim yapilamamissa üçüncü fikra uyarinca gönderilen teslim emrinin haksiz oldugunu süresi içinde sikayet yoluyla ileri sürebilir.

(1O) Çocugun yerlesim yerinin degismesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlügüne gönderilir ve ilgili müdürlük islemlere kaldigi yerden devam eder. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri kapsaminda sadece teslimin gerçeklestirilecegi yeni yeri yükümlüye teblig eder. Teslim yeri degisikligi hak sahibine her türlü iletisim vasitasiyla bildirilir.

(11) Hak sahibi veya teslim yükümlüsü hakkinda, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayili Ailenin Korunmasi ve Kadina Karsi Siddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarinca gizlilik karari ya da baska bir tedbire karar verilmesi halinde, teslim islemleri bu kararlar dikkate alinarak yerine getirilir.

(12) Hak sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliginden sonraki dönemde, teslim saatinden en az kirk sekiz saat önce çocugu teslim almaya gelecegini müdürlüge bildirdigi halde hakli bir mazeret olmaksizin art arda iki kez veya bir yilda üç kez gelmezse müdürlük tarafindan dosyanin islemden kaldirilmasina ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye teblig edilir.

(13) Teslim emrinin tebliginden sonraki dönemde yükümlü en az bir yil boyunca emrin geregini usulüne uygun bir sekilde yerine getirir ve müteakip dönemde de kisisel iliski kurulmasina dair mahkeme kararina uygun olarak hareket edecegini taahhüt ederse müdürlük, ilgili uzmanin kanaatini de alarak dosyanin islemden kaldirilmasina ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verebilir. Bu karar hak sahibi ve yükümlüye teblig edilir. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse hak sahibinin talebiyle yükümlüye dogrudan teslim emri teblig edilir."

MADDE 38 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/C maddesinden soma gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Teslim mekanlari,

MADDE 41/D –

(1) Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin islemler, müdürlükçe belirlenen teslim mekanlarinda gerçeklestirilir.

(2) Teslim islemleri için müdürlügün talebi üzerine, valilikler ve belediyeler tarafindan elverisli teslim mekanlari belirlenir, yoksa olusturulur; araç tahsis edilir ve sürücü görevlendirilir.

(3) Teslim mekanlarinin belirlenmesinde, olusturulmasinda, tefrisinde, bu mekanlarin güvenliginin saglanmasinda ve teslim hizmetlerinin sunumunda, kamu kurum ve kuruluslari ile belediyeler, müdürlüge her türlü destegi saglamakla yükümlüdür."

MADDE 39- 5395 sayili Kanuna eklenen 41/D maddesinden soma gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Sikayet ve itiraz,

MADDE 41/E –

(1) Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin müdürlükçe yapilan islem ve verilen kararlara karsi, ögrenme veya teblig tarihinden itibaren bir hafta içinde, islemi yapan müdürlügün bulundugu yer aile mahkemesine sikayette bulunulabilir.

(2) Mahkeme, yapilan islemlerin yerine getirilmesini durdurabilir ve dosya üzerinden veya gerektiginde ilgilileri dinlemek suretiyle ivedilikle karar verir.

(3) Sikayet üzerine verilen karara karsi, tebligden itibaren bir hafta içinde itiraz edilebilir. Mahkeme, itirazi incelemesi için dosyayi o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunmasi halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numarali daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunmasi halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin ayni hakim olmasi halinde ise en yakin aile mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine ivedilikle gönderir. Itiraz merci, bir hafta içinde kararini verir. Merci, itirazi yerinde görürse isin esasi hakkinda karar verir. Itiraz üzerine verilen karar kesindir."

MADDE 40 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/E maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine muhalefet,

MADDE 41/F –

(1) Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin teslim emrine aykiri hareket edenler ile emrin gereginin yerine getirilmesini engelleyenler, bir ay içinde yapilacak sikayet üzerine, fiil suç teskil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandirilir.

(2) Çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin teslim emrine aykiri hareket edenler ile emrin gereginin yerine getirilmesini; engelleyenler, bir ay içinde yapilacak sikayet üzerine, üç günden on güne kadar disiplin hapsiyle cezalandirilir.

(3) Kisisel iliski kurulmasi için kendisine çocuk teslim edilen hak sahibi, ilam veya tedbir kararinda belirtilen sürenin bitiminde çocugu belirlenen yere getirmezse, fiil suç teskil etse dahi, üç aya kadar disiplin hapsi ile cezalandirilir.

(4) Yukaridaki fikralar kapsaminda sikayete bakacak görevli ve yetkili mahkeme, islemi yapan müdürlügün bulundugu yer aile mahkemesidir.

(5)Sikayet olunana, sikayet dilekçesi ile birlikte durusma gün ve saatini bildiren davetiye gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini durusma gününe kadar bildirmesi gerektigi; durusmaya gelmedigi takdirde yargilamaya yoklugunda devam olunarak karar verilecegi ihtar olunur. Mahkeme, durusmaya gelen sikayet olunanin, 5271 sayili Kanunun 147'nci maddesinde belirtilen haklarini hatirlatarak savunmasini alir; gerekli arastirmayi yapar; dosyadaki delilleri degerlendirir; sikayet olunanin teslim emrine aykiri hareket ettigini veya emrin gereginin yerine getirilmesini engelledigini yahut sürenin bitiminde çocugu belirlenen yere getirmedigini tespit ederse disiplin hapsi ile cezalandirilmasina, aksi takdirde sikayetin reddine karar verir.

(6) Disiplin hapsi ile cezalandirmaya iliskin kararlar, kesinlesmesini müteakip Cumhuriyet bassavciligi tarafindan infaz edilir. Bu kararlar kesinlestigi tarihten itibaren iki yil geçtikten sonra yerine getirilemez.

(7) Sikayetten vazgeçilmesi halinde veya birinci ve üçüncü fikralar bakimindan çocugun velayet hakki sahibine teslim edilmesi durumunda dava ve bütün sonuçlariyla beraber ceza düser.

(8) Yukaridaki fikralar uyarinca aile mahkemesince verilen kararlara karsi, 41/E maddesinin üçüncü fikrasi uyarinca itiraz edilebilir."

MADDE 41 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/F maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

"Içerigin çikarilmasi veya erisimin engellenmesi,

MADDE 41/G -

(1) Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasi kapsaminda çocugun uzman veya ögretmen tarafindan yükümlüden ya da hak sahibinden teslim alindigi· veya digerine teslim edildigi sirada kayda alinan ses veya görüntülerin Internet ortaminda yayinlanmasi nedeniyle kisilik haklarinin ihlal edildigini iddia eden ilgililer ve müdürlük: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Islenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanunun 9'uncu maddesi uyarinca içerigin çikarilmasi veya erisimin engellenmesini isteyebilir."

MADDE 42 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/G maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

Giderlerin Karsilanmasi

MADDE 41/H-

(1) Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin yapilacak islemler, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanunu ile diger kanunlar uyarinca alinmasi gereken tüm harçlardan istisnadir. Ayrica bu is ve islemlerin yürütülmesi için yapilacak tüm masraflar, avukatlik ücreti hariç Adalet Bakanligi bütçesinden karsilanir.

(2) Çocuk teslimi ve çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilam veya tedbir kararlarinin yerine getirilmesine iliskin islemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilen uzman ve ögretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptiklari her teslim islemi için, görevlendirilen diger kisilere ise bu kapsamda görev yaptiklari her gün için (500) gösterge rakaminin memur ayliklarina uygulanan katsayiyla çarpimi sonucu bulunacak tutarda ödeme yapilir. Bu kapsamda uzman ve ögretmenlere bir ayda yapilacak ödeme tutan (10000) gösterge rakaminin, görevlendirilen diger kisilere ise (5000) gösterge rakaminin memur ayliklarina uygulanan katsayiyla çarpimi sonucu bulunacak tutari geçemez. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapilmaz. Bu fikra uyarinca yapilacak ödemelerden kadrolu veya sözlesmeli olup olmadigina bakilmaksizin görevlendirilen tüm personel yararlanir. Bu fikranin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Adalet Bakanliginca belirlenir.

MADDE 43 – 5395 sayili Kanuna eklenen 41/H maddesinden sonra gelmek üzere asagidaki madde eklenmistir.

Yönetmelik

MADDE 41/I – "Bu Kismin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Adalet Bakanligi tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 44 – 5395 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

GEÇICI MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüge girmesinden sonra;

Dördüncü Kisim geregince müdürlüklerce, yürütülen çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasi sürecindeki emre veya kararin yerine getirilmesine muhalefet eylemleri bakimindan 41/F maddesi uygulanir.

(6) Ikinci fikra uyarinca Dördüncü Kismin uygulanmaya baslandigi il ve ilçelerde, çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilamlarin icrasina iliskin derdest takip dosyalan, icra dairesince resen islemden kaldirilir. Su kadar ki, çocugun, bu tarih itibariyle kisisel iliski kurulmasi kapsaminda hak sahibinde bulundugu haller bakimindan dosya, çocugun yükümlüye teslim edilmesinden sonra islemden kaldirilir.

(7) Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten itibaren çocuk teslimi veya çocukla kisisel iliski kurulmasina dair ilamlarin icrasi için icra daireleri nezdinde yapilacak takip islemleri, 492 sayili Kanun ile diger kanunlar uyarinca alinmasi gereken tüm harçlardan istisnadir. Bu is ve islemler için yapilacak tüm masraflar, avukatlik ücreti hariç Adalet Bakanligi bütçesinden karsilanir. Bu fikranin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Adalet Bakanliginca belirlenir.

(8) Bu maddede kabul edilen usul ve esaslar, 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayili Uluslararasi Çocuk Kaçirmanin Hukuki Yön ve Kapsamina Dair Kanun uyarinca yapilacak çocuk teslim islemleri bakimindan da uygulanir."

MADDE 45 – 22/11/2007 tarihli ve 5717 sayili Uluslararasi Çocuk Kaçirmanin Hukuki Yön ve Kapsamina Dair Kanunun 18 inci maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

"Çocugun iadesine veya sahsi iliski kurulmasina dair ilamlar,3/7/2005 tarihli ve 5395 sayili Çocuk Konuna Kanununun Dördüncü Kisim hükümlerine göre teslim emri teblig edilmeksizin yerine getirilir."

MADDE 46 – 5717 sayili Kanunun 19'uncu maddesinin basligi "adli destek ve magdur hizmetleri müdürlügünün" seklinde degistirilmistir.

MADDE 47 – 5717 sayili Kanunun 20'nci maddesinin birinci fikrasinda yer alan "icra müdürlügünün" ibaresi "adli destek ve magdur hizmetleri müdürlügünün" seklinde degistirilmistir.

MADDE 48 – 5717 sayili Kanunun 21'inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan "Icra ve Iflas Kanununun 25/b maddesinde öngörülen hükümler uygulanir" ibaresi "5395 sayili Kanunun Dördüncü Kisim hükümleri uyarinca psikolog, pedagog, sosyal çalismaci, çocuk gelisimci ve rehber ögretmen gibi uzmanlar, bunlarin yeterli sayida olmamasi halinde ise ögretmen hazir bulundurulur" seklinde degistirilmistir.

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