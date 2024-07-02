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2 July 2024

Mali Eylem Görev Gücü'nün ("FATF") Türkiye'yi Artırılmış İzlemeye Tabi Gri Liste'deki Ülkelerden Çıkardı

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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FATF 28 Haziran 2024 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının sonuçlarını paylaştı. Basın toplantısında...
Turkey International Law
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Yeni Gelişme

FATF 28 Haziran 2024 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, 26-28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısının sonuçlarını paylaştı. Basın toplantısında, FATF, Türkiye'nin, FATF tavsiyeleri çerçevesinde yaptığı değişiklikler ve uluslararası standartlara uyum için attığı adımları tatmin edici bulmuş ve bu neticede Türkiye'yi artırılmış izleme altındaki ülkelerden ("gri liste") çıkardığını açıklamıştır. Türkiye Ekim 2021 tarihinden bu yana gri listede yer alıyordu.

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olası sonuçları nedir?

Türkiye, FATF'e üye olduğundan bu yana iki kez gri listede yer almıştır. FATF her ne kadar doğrudan ticari veya ekonomik yaptırım uygulamasa da, Türkiye gri listede yer aldığı dönemlerde, farklı zorlulukların yanı sıra, özellikle yabancı yatırımlar konusunda sıkıntılarla karşılaşmıştır. Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının tüm sonuçlarını net bir şekilde tahmin etmek mümkün olmamakla birlikte, gri listeden çıkarılan bir ülke için söz konusu olabilecek genel olarak olumlu etkilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Ülkenin itibarı üzerindeki etkisi: Gri listeden çıkarılma, bir ülkenin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki kararlılığını göstermektedir. Bu doğrultuda, listeden çıkarılma ülkenin mali suçlarla ilgili risklerinin azaldığına işaret edebilir ve mali sistemine daha fazla güven duyulmasını sağlayabilir. Böylesi olumlu bir değişim, bir ülkenin küresel ekonomide daha cazip bir pazar olarak algılanmasını sağlayarak potansiyel yatırımcılara ve finans kuruluşlarına güven duygusu aşılayabilir.
  • Ekonomik etkisi: Birçok uluslararası finans kuruluşu ve yatırımcı, potansiyel yaptırım riskleri nedeniyle herhangi bir ülkeyle iş yapmadan önce FATF'in gri listesini dikkate almaktadır. Gri listeden çıkarılmak, ülkenin uluslararası piyasalara erişimini, yatırımcı güvenini destekleyebilir ve uluslararası ticareti canlandırabilir.

Sonuç

Bu gelişmenin Türkiye'nin ekonomik stratejileri ve itibarı üzerinde kesinlikle olumlu bir etkisi olacaktır. Bununla birlikte, uluslararası kuruluşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarındaki değişim birçok faktöre bağlı olmakla birlikte biz bu gelişmeyi olumlu yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bu durumu ve sonuçlarını izlemeye devam edeceğiz ve sizi bu yeni gelişme hakkında kısaca bilgilendirmek istedik.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Yalin Akmenek
Yalin Akmenek
Photo of Gokce Serez
Gokce Serez
Photo of Ay&#351;e Dilara Kaçar
Ayşe Dilara Kaçar
Photo of Rabia Hilal &#350;ener
Rabia Hilal Şener
Photo of Do&#287;a Ta&#351;p&#305;nar
Doğa Taşpınar
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