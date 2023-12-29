18 Ekim 2023 tarihinde Maduro ve Üniter Platform temsilcileri arasında siyasi bir anlaşmanın ilan edilmesini memnuniyetle karşılayan Amerika Birleşik Devletleri, demokrasinin barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmesini, rekabetçi seçimleri ve Venezuela halkının hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini desteklemeye yönelik uzun süredir devam eden politikasının bir parçasıdır. Bu politika doğrultusunda ve atılan somut adımları takdir ederek ABD, Venezuela yaptırım programı uyarınca aksi takdirde yasaklanacak olan bazı işlemlere izin vermektedir. Maduro'nun temsilcilerinin taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde ABD hükümeti bu yetkileri iptal etme yetkisini saklı tutmaktadır ve Venezuela Hükümeti de dâhil olmak üzere ABD tarafından Venezuela'ya yönelik olarak uygulanan diğer tüm yaptırım yasakları yürürlükte kalmaya devam edecektir.

18 Ekim'de ABD hükümeti, Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü faaliyetleri; Venezuela ekonomisinin altın sektörü; ve ABD'li kişilerin ikincil piyasada belirli Venezuela devlet tahvilleri ve hisse senedi alımları üzerindeki belirli yaptırım tedbirlerini askıya aldı. Özellikle, OFAC şunları yayınlamıştır:

- Venezüella Genel Lisansı (GL) 44, Venezüella'daki petrol ve gaz sektörü operasyonlarıyla ilgili tüm işlemlere geçici olarak izin verirken, petrol ve gaz sektörüyle ilgili belirli bloke Venezüella bankalarıyla olağan ve gerekli finansal işlemlere izin veriyor;

- Venezuela GL 43, 13850 sayılı Yürütme Emri (E.O.) uyarınca belirlenen Venezuela devletine ait madencilik şirketi CVG Compania General de Mineria de Venezuela CA (Minerven) ile ilgili belirli işlemlere izin verilmesi ve ABD hükümetinin herhangi bir kişiye yalnızca Venezuela ekonomisinin altın sektöründe faaliyet gösterdiği için yaptırım uygulama niyetinde olmadığına dair rehberlik;

- Venezuela GL 3I ve GL 9H, belirli Venezuela devlet tahvillerinin ve Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) tarafından ihraç edilen 2017 öncesi tahvillerin veya hisse senetlerinin ikincil piyasa alım satım yasaklarının kaldırılması.

ABD hükümeti, Venezüella'da demokratik bir çözüme yönelik son dönemde atılan somut adımlara cevaben bu yaptırım tedbirlerini askıya almıştır. Bununla birlikte, tüm genel veya özel lisanslarda olduğu gibi, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), ABD dış politikası ve ulusal güvenlik önceliklerini desteklemek için uygun olması halinde bu yetkileri iptal etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Konu haber bültenimiz ile ilgili bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgilerimizden 7/24 bizlere ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.