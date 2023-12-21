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Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması çerçevelerine uyum sağlayarak elektrikli araçların ithalatına yönelik bazı düzenlemeler getirdi.

29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") kapsamında Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan elektrikli araçların ithalatına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler ithalat rejimi kararı ile uyumluluk göstermektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ kapsamındaki önemli bir yenilik, elektrikli araçların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idareleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurum, kuruluşça düzenlenen "İzin Belgesi" aranacak olmasıdır. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın "A.TR Dolaşım Belgesi" veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecektir.

"İzin Belgesi" düzenlenebilmesi için aşağıdaki tüm koşulların bir arada sağlanması gerekecektir:

Yetkili Servis İstasyonlarının Kurulması: Elektrikli araç ithalatçıları, İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarına uygun olarak Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş en az 20 yetkili servis istasyonu kurmakla yükümlü olacaktır. Zorunlu Yeterlilik Belgeleri: Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecektir. Türkçe Çağrı Merkezi Zorunluluğu: İthalatçıların ayrıca ithal ettikleri her elektrikli araç markası için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile müşterilere yeterli desteği sağlamalıdır. Ülke İçi Yerleşik İmalatçı Temsilciliği: İthal edilen her marka elektrikli araç için araç üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili bir temsilcisi bulunmalıdır. Temsilci, aracın Türkiye pazarındaki varlığından çeşitli yönlerle sorumlu olacaktır. Batarya Sistemlerinin İzlenmesine İlişkin Taahhütname: İthalatçı tarafından batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi gerekecektir.

Yeni düzenleme, elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi ile batarya geri dönüşüm süreçleri de dahil olmak üzere elektrikli araç ekosistemlerinin etkin yönetimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tebliğ, 29 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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