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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği işgali nedeniyle 8. yaptırım paketini 6 Ekim 2022 tarihinde kabul etmiştir.

Bununla bağlantılı olarak, AB Rusya'ya karşı 2014/833 tüzüğünü daha da değiştiren ve P&I Kulübleri ve Üyeleri (“ÜYE”) için de önemli olan 2022/1904 regülasyonunu yayımlanmıştır. Düzenleme, bir dizi yeni kişi ve kuruluşun varlıklarının dondurulması yanında, özellikle deniz taşıması ile ilgili aşağıdaki hükümleri içermektedir.

RUS LOYDU

Rus Loydu (Rus Deniz Ticaret Sicili), Rusya Devleti'ne ait kuruluşlar listesine eklenerek, AB'de herhangi bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı biçimde işlem yapması yasaklanmıştır. Ancak, 7 Ekim 2022'den önce akdedilen sözleşmeler ve bu sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli sözleşmeler için, 8 Ocak 2023'e kadar geçiş süreci öngörülmüştür. Ayrıca, Rus Loydu'na kayıtlı gemilerin, 8 Nisan 2023'ten itibaren AB sınırları içerisindeki limanlara uğraması yasaklanmıştır.

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNDE YASAKLARIN GENİŞLETİLMESİ

Yasaklanan demir çelik ürünlerinin listesi regülasyonda genişletilmiştir. Ayrıca, üçüncü ülke tarafından işlenmiş ancak Rus menşeli demir çelik içeren ürünlerin, üye devletlere ithalatı ve satın alınmasını yasaklayan yeni kısıtlamalar eklenmiştir.

Yeni düzenleme, sigorta ve reasürans hizmetleri sunan AB kuruluşlarına yönelik yasaklar içermektedir. Bu nedenle, bir Üye regülasyondan doğrudan etkilenmese bile, Kulübün bu faaliyetlerde bulunmaları durumunda teminat sağlayamayacağı hatırlatılır.

ÜRÜN LİSTELERİNİN GENİŞLETİLMESİ

Regülasyon, Rusya'nın endüstriyel sanayisini geliştirecek ve önemli gelir elde edeceği ürünlerin yasaklı listesini genişletmiş olup düzenleme eklerinde belirtilen emtialar, 7 Ekim 2022'den önce yapılmış herhangi bir sözleşmenin veya bu sözleşmelerin ifası için gerekli olan herhangi bir yan sözleşmenin ifasına izin vermek için 8 Ocak 2023'e kadar tasfiye süresine tabi olacaktır.

RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Rus ham petrolü ve türevlerine G7 tarafından tavan fiyatı getirilmiştir. G7 tavan fiyat uygulaması, Rus petrolünün Dünya'ya ihracatında, fiyatlara üst sınır getirilmiştir. Böylece, Rusya'nın enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde, ham petrol ve türevlerinin satışını düşürerek, yüksek gelir elde etmesinin önlenmesi istenmiştir.

Bu yüklerin, AB üyesi olmayan ülkelere taşınması için sigorta ve reasürans sağlanması da aynı şekilde yasaklanmıştır. Akaryakıt ürünleri için sigorta ve reasürans yasağı, yüklerin taşınmasına izin verilmesine rağmen 5 Aralık 2022'de başlayacaktır. Ayrıca, 5 Aralık 2022'den önce Rus ham petrolünün ve 5 Şubat 2023'ten önce petrol ürünlerinin taşınmasına ilişkin taleplerin, sigorta sözleşmesinin 4 Haziran 2022'den önce imzalanması ve sigorta sözleşmesinin sona ermesi koşuluyla ödenmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Sonuç itibariyle, sigorta şirketlerinin ve reasürörlerin, tavan fiyatında veya altında satılan kargoların taşınması için teminat sağlamasına izin verilecek, ancak bunun tersine, tavan fiyatın üzerinde satılan kargolar için bunu yapmaları yasaklanacaktır.

Halihazırda olduğu gibi, 5 Aralık 2022 ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rus ham petrolünün ve türevleri AB'ye taşınması yasaklanacaktır. Fakat, AB gemilerinin Rusya'dan üçüncü ülkelere yapılan taşımaya izin verilecek olup AB sigortacıları bu taşımalar için teminat sağlayamayacaktır.

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