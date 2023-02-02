Avrupa Birligi 833/2014 SAYILI KONSEY TÜZÜGÜNÜN 3g, 3i ve 3j Maddeleri ile ilgili

SIKÇA SORULAN SORULAR

Avrupa Birligi 21 Eylül 2022 tarihinde yayinlamis oldugu genelge ile kömür ve diger kati fosil yakitlarin

yani sira belirli türdeki gübrelerin de dahil oldugu yüklerin Rusya'dan tasinmasina açiklik getirmek

üzere Sikça Sorulan Sorularini (SSS) tekrardan düzenlemistir.

SSS artik kömür ve 2017/833 sayili Konsey Tüzügünün XXI'inci Ekindeki belirli mallarin tasinmasinin

aslinda bu mallarin üçüncü ülkelere tasinmasi söz konusu oldugunda yasaklanmadigina açiklik

getirmistir. Genelgenin yapmis oldugu tavzih, ilgili emtialarin AB Isletmelerince tasinmasinda ve bu

gönderilerin tasima sigortasi hükümleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktir .

Yeniden düzenlenen sorular sizler için asagida derlenmistir.

1. Bir AB sirketi tarafindan 833/2014 sayili Konsey Tüzügünün XVII, XXI ve XXII Eklerinde

listelenen mallarin Birlik yetki alanindan geçmeden ve üçüncü bir ülkeye özgülenerek satin

alinmasina izin veriliyor mu?

Güncelleme: 29 Agustos 2022

Hayir. XVII, XXI ve XXII Eklerinde listelenen mallar Rusya menseili ya da Rusya'dan ihraç ise dogrudan

ya da dolayli olarak satin alimi, ithalati veya transferi, , 833/2014 sayili Konsey Tüzügünün 3g ve 3i

Maddelerince yasaktir. Satin alma yasagi, mallarin nihai varis noktasi neresi olursa olsun geçerlidir.

Satin almanin 833/2014 sayili Tüzügünün 13.maddesi kapsaminda olmasi halinde, mallarin AB

ülkelerine gönderilip gönderilmedigi önemli degildir.

Bu düzenleme Rusya'nin ekonomik temelini zayiflatmak için uygulanan yaptirimlarin (ürünlerini kritik

pazarlardan yoksun birakmak ve savasma kabiliyetini önemli ölçüde azaltmak gibi) amacini

desteklenmektedir. Konu hakkinda baska herhangi bir yorum yasagin uygulanmasini büyük ölçüde

amaçsiz hale getirecek ve önemli bosluklar yaratacaktir.

Deniz yolu ile tasinan Rus ham petrolünün satin alinmasinda durumun farkli olduguna dikkat edilmesini

rica ederiz. ("petrol ithalati" ile ilgili SSS'in 15 no. sorusu).

2. Bir AB sirketi tarafindan 833/2014 sayili Konsey Tüzügünün XVII, XXI ve XXII Eklerinde

listelenen mallarin Birlik topraklari üzerinden geçmeden ve üçüncü bir ülkeye özgülenerek

transferine izin veriliyor mu?

Güncelleme: 19 Eylül 2022

Hayir. XVII, XXI ve XXII Eklerinde listelenen mallar Rusya menseili ya da Rusya'dan ihraç ise satin alimi,

ithalati veya transferi, direkt ya da dolayli olarak, 833/2014 sayili Konsey Tüzügünün 3g ve 3i

Maddelerince yasaktir. Transfer yasagi mallarin nihai varis noktasi neresi olursa olsun geçerli iken,

ithalat yasagi dogasi geregi Birlik'in içine giren mallara uygulanir. Transferin, 833/2014 sayili Tüzügünün

13'üncü maddesi kapsaminda olmasi halinde, mallarin AB ülkelerine gönderilip gönderilmedigi önemli

degildir.

Bu düzenleme ile Rusya'nin ekonomik temelini zayiflatmak için uygulanan yaptirimlarin (ürünlerini

kritik pazarlardan yoksun birakmak ve savasma kabiliyetini önemli ölçüde azaltmak gibi) amaci

desteklenmektedir. Konu hakkinda baska herhangi bir yorum yasagin uygulanmasini büyük ölçüde

amaçsiz hale getirecek ve önemli bosluklar yaratacaktir.

Ancak, Birlik, uygulanan yaptirimlarin en az gelismis ülkeler basta olmak üzere üçüncü ülkelerinin gida

ve enerji güvenligini etkilemesinden kaçinmayi taahhüt etmistir. Bu taahhüt dogrultusunda, 2022/

1296 sayili Konsey Tüzügünün 11 ve 12 numarali beyanlarinda da açikça belirtildigi üzere, XXI ve XXII

Eklerinde yer alan mallarin "dünya çapinda gida ve enerji güvensizligi ile mücadele etmek" ve "üçüncü

dünya ülkelerinde yasanabilecek olasi olumsuz sonuçlardan kaçinmak" için üçüncü ülkelere transferine

izin verilmelidir.

Bu durum üçüncü ülkelere yapilacak olan transferin yani sira, asagida sayilan mallarin AB isletmecileri

tarafindan veya AB topraklari üzerinden (transit geçisler dahil) gerçeklestirilen transferle ilgili

finansman veya mali yardimlar için de uygulanir. Ilgili mallar:

– 310420, 310520; 310560; ex31059020 ve ex31059080 KN kodlari ile ilgili olan ve Ek XXI'de listelenen

gübreler

– Ek XXI'de listelenen ve 2303 KN kodu kapsaminda kalan hayvan yemleri;

– Ek XXI'de listelenen ve ex2901 ve 2902 KN kodlari kapsaminda kalan belirli hidrokarbonlar;

– Ek XXI'de listelenen ve 44 (odun); 2523 ve 6810 (çimento ürünleri) KN kodlarinda yer alan temel mallar

– Ek XXII'de listelenen tüm kalemler (kömür ve benzeri ürünler).

3. "Satin Alma" ve "Transfer" terimleri ayni zamanda Birlik topraklarindaki sinirlayici önlemler

kapsaminda olan ve halihazirda serbest dolasima tabi sinirli mallari da ifade etmekte midir?

Güncelleme: 10 Agustos 2022

Hayir. 2014/833 sayili Konsey Tüzügünün 3g, 3i, 3j ve 3m maddelerince öngörülen sinirlamalar ilgili

sinirlamalarin geçerlilik kazandigi zamanda , Birligin faaliyet alani içerisinde hali hazirda serbest

dolasima tabi olarak birakilan mallari (genellikle pazarda halihazirda sunulan mallar) ilgilendirmez.

4. Ek XVII, XXI ya da XXII' de listelen mal veya ürünlerin üçüncü ülkelere tasinmasi ve transferi ile

ilgili olarak 2014/833 sayili Konsey Tüzügünün 3g, 3i ve 3j maddelerinde ifade edilen yasaklarin ilgili

hizmetler üzerindeki etkisi nedir (Örnegin, sigorta ve brokerligi da içeren mali yardimlar)?

Güncelleme: 19 Eylül 2022

Avrupa Birligi Isletmecilerinin Ek XVII, XXI ya da XXII' de listelen mal ya da ürünleri üçüncü ülkelere

tasimasi ve transferi, sigorta, brokerlik hizmetleri ya da diger finansman ya da mali yardim hükümleri

kapsaminda yasaktir. Bu mal ve ürünlerin transferinin Avrupa Birligine dahil veya dahil olmayan bir

isletmeci tarafindan yapiliyor olmasindan bagimsiz olarak, bu gibi bir nakliyeye Avrupa Birligi

Isletmecisinin yardimi söz konusu oldugunda yasakla baglidir.

Ancak, Birlik, uygulanan yaptirimlarin en az gelismis ülkeler basta olmak üzere üçüncü ülkelerinin gida

ve enerji güvenligini etkilemesinden kaçinmayi taahhüt etmistir. Bu taahhüt dogrultusunda, 2022/

1296 sayili Konsey Tüzügünün 11 ve 12 numarali beyanlarinda da açikça belirtildigi üzere, XXI ve XXII

Eklerinde yer alan mallarin "dünya çapinda gida ve enerji güvensizligi ile mücadele etmek" ve "üçüncü

dünya ülkelerinde yasanabilecek olasi olumsuz sonuçlardan kaçinmak" için üçüncü ülkelere transferine

izin verilmelidir.

Bu durum üçüncü ülkelere yapilacak olan transferin yani sira, asagida sayilan mallarin AB isletmecileri

tarafindan veya AB topraklari üzerinden (transit geçisler dahil) gerçeklestirilen transferle ilgili

finansman veya mali yardimlar için de uygulanir. Ilgili mallar:

– Ek XXI'de listelenen ve 310420, 310520, 310560, ex31059020 ve ex31059080 KN kodlari kapsaminda

kalan gübreler

– Ek XXI'de listelenen ve 2303 KN kodu kapsaminda kalan hayvan yemleri

– Ek XXI'de listelenen ve ex2901 ve 2902 KN kodlari kapsaminda kalan belirli hidrokarbonlar

– Ek XXI'de listelenen ve 44 (odun), 2523 ve 6810 (çimento ürünleri) KN kodlari kapsaminda kalan temel

mallar

– Ek XXII' Ekde listelenen tüm kalemler (kömür ve benzeri ürünler).

5. 2014/833 sayili Konsey tüzügünde, bir önceki sözlesmenin belirlenen bir tarihe kadar ifasina izin

veren bir istisnayi öngören satin alma, ithalat veya transfer kisitlamasi AB isletmecisinin Rus

mevkidasina bu sözlesme uyarinca bu tarihten sonra ödeme yapmasina izin vermekte midir?

Güncelleme: 26 Agustos 2022

Komisyonun görüsü önceki sözlesmelerin uygulanmasina belirli bir tarihe kadar izin veren satin alma,

ithalat ya da transfer kisitlamasina iliskin bir istisnanin Rus mevkidasina bu tarihten sonra bir ödeme

yapmasina izin vermeyecegi yönündedir. Ödeme, sözlesmenin ifasinin bir parçasi oldugu için, AB

isletmecileri orijini Rusya olan mallari halihazirda teslim almis olsa bile, bu tür bir ödemeyi daha sonra

yapmaktan yasaklanmistir. AB yaptirimlarinin spesifik olaylar üzerindeki somut uygulamasina yönelik

sorular ilgili ülkenin yetkili mercilerine yöneltilmelidir.

Konsey Tüzügünün ilgili eklerine asagidaki linkten ulasilabilecektir.

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.

EUR-Lex – 32022R0576 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

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