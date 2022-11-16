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09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Daire Kanun ile yurda geçici ithal edilen ancak kullanıcısının taahhüt vermeksizin yurt dışına çıkış yaptığı taşıtlar için gümrük mevzuatı uyarınca uygulanacak cezai müeyyideler değişti.

7420 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması."

Bilindiği üzere turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getiren kişilerin taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları durumunda taşıtı gümrük gözetimine bırakmaları ya da gümrük idaresine müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname vermeleri gerekmekte ve bunların yapılmaması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktaydı.

Ancak, söz konusu cezanın bahse konu fiil için orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirildiğinden yukarıda belirtilen değişiklikle söz konusu fiilin işlenmesi halinde müeyyidesinin, usulsüzlük cezası olarak belirlenmesi temin edilmektedir.

7420 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda da, 241 inci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz."

Yukarıda Gümrük Kanunu'na eklenen geçici madde ile turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getiren kişilerin taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları durumunda, taşıtı gümrük gözetimine bırakmamaları ya da gümrük idaresine müracaat etmemeleri veya e-Devlet üzerinden taşıtın başkası tarafından kullanmayacağına ilişkin taahhütname vermemelerine ilişkin 241 inci maddenin altıncı fıkrasının (e) bendinde yapılan düzenlemenin, bu düzenlemeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğünden önce işlenip, ceza tutarının tahsili gerçekleşmemiş fiiller hakkında da uygulanması sağlanmaktadır.

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