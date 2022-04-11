Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasıyla birlikte ABD, AB, Birleşik Krallık ve bir kısım diğer ülkeler Rusya'ya karşı kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. ABD'nin uyguladığı yaptırımları önceki yazımızda detaylı olarak açıklamıştık. Bu konudaki diğer bir güncel ve kritik yaptırım ise 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkarılmasını düzenleyen 2 Mart 2022 tarihli Avrupa Birliği Konseyi Kararı ve Regülasyonu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu kararların önemli Rus bankalarını SWIFT ağından koparmak ve Putin ile Kremlin'e açık bir mesaj vermek maksadıyla alındığını ifade etti. Avrupa Komisyonu'nun basın açıklamasında bu kararların birliğin uluslararası partnerleri olan Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ile koordine şekilde alındığı ifade ediliyor.

2 Mart 2022 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi Regülasyonu ve Kararının Kapsamı

Son Regülasyon ile Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından çıkarılan 833/2014 sayılı regülasyonun kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda VTB Bank, VEB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank unvanlı 7 Rus bankası ve iştiraklerinin SWIFT sisteminden çıkarılması öngörülüyor. Buna göre, anılan bankalar 12 Mart 2022 tarihinden itibaren SWIFT sistemini kullanamayacaklar. Ayrıca yasağın kapsamı söz konusu bankaların direkt veya dolaylı olarak %50'sine sahip oldukları tüzel kişileri de kapsıyor.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication için kısaltma olarak kullanılan SWIFT, Dünya genelinde 200 ülkede 11.000 finansal kurumu birbirine bağlıyor. 7 Rus Bankasının SWIFT sisteminden çıkarılması bu bankaların yurtdışı piyasalara ulaşamaması ve sınır ötesi fon transfer işlemlerini yapamaması anlamına geliyor.

Sberbank ve Gazprombank ise bu yasağın kapsamı dışında bırakıldı. Bunun sebebi olarak ise bu iki bankanın Rusya'dan petrol ve gaz ithalatında ana ödeme aracı olarak kullanılması gösteriliyor.

Ayrıca Regülasyon ile Rus Merkez Bankası da dahil olmak üzere Rusya'ya Euro-denomine banknotların ihracı da yasaklandı. Bu yasağın istisnası ise Euro banknot ihracının, satışının veya transferinin Rusya'ya seyahat eden gerçek kişiler ve onların aileleri veya diplomatik misyonlar kapsamındaki eylemler bakımından gerekli olması. Yine, Rus Direkt Yatırım Fonu tarafından fonlanan projelere katılmak ve yatırım yapılması da Regülasyon ile yasaklandı.

Avrupa Konseyi Kararı ve Regülasyonları Kimler İçin Bağlayıcı?

Avrupa Birliği yasal sisteminde Konsey kararları birlik üyesi ülkeler için doğrudan bağlayıcı iken Konsey regülasyonları birliğin yargı alanındaki gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı oluyor. SWIFT Belçika merkezli bir tüzel kişilik olarak AB Hukukuna tabi olduğundan Avrupa Konseyi tarafından alınan karar, anılan 7 Rus bankasının SWIFT sistemini kullanamaması anlamına geliyor.

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