30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56) ile, 1/1/2023 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
|
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
|
1. Derece
|
2. Derece
|
3. Derece
|
4. Derece
|
5. Derece
|
1. Grup
|
13000
|
10900
|
8400
|
7500
|
6000
|
2. Grup
|
8400
|
6000
|
5000
|
4200
|
3700
|
3. Grup
|
6000
|
4200
|
3700
|
2600
|
2100
|
4. Grup
|
2600
|
2100
|
1500
|
1300
|
1090
|
5. Grup
|
1500
|
1300
|
900
|
890
|
750
|
6. Grup
|
890
|
750
|
460
|
420
|
320
|
7. Grup
|
320
|
260
|
170
|
150
|
110
b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
|
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
|
1. Derece
|
2. Derece
|
3. Derece
|
4. Derece
|
5. Derece
|
1. Grup
|
16250
|
13625
|
10500
|
9375
|
7500
|
2. Grup
|
10500
|
7500
|
6250
|
5250
|
4625
|
3. Grup
|
7500
|
5250
|
4625
|
3250
|
2625
|
4. Grup
|
3250
|
2625
|
1875
|
1662
|
1362
|
5. Grup
|
1875
|
1625
|
1125
|
1112
|
937
|
6. Grup
|
1112
|
937
|
575
|
525
|
400
|
7. Grup
|
400
|
325
|
212
|
187
|
137
İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Cumhurbaşkanı; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
|
Bina Grupları
|
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
|
1. Derece
|
2. Derece
|
3. Derece
|
4. Derece
|
5. Derece
|
1. Grup
|
6500
|
5450
|
4200
|
3750
|
3000
|
2. Grup
|
4200
|
3000
|
2500
|
2100
|
1850
|
3. Grup
|
3000
|
2100
|
1850
|
1300
|
1050
|
4. Grup
|
1300
|
1050
|
750
|
650
|
545
|
5. Grup
|
750
|
650
|
450
|
445
|
375
|
6. Grup
|
445
|
375
|
230
|
210
|
160
|
7. Grup
|
160
|
130
|
85
|
75
|
55
Bilgilerinize sunulur.
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