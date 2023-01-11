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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mevcut şarj ağı işletmecilerinin şarj ağı kurma süresi uzatılmıştır.

02 Nisan 2022 tarih ve 31797 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinde şarj ağı işletmecilerinin lisanslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde en az elli adet şarj ünitesinden ve en az beş farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağı kurmakla yükümlü tutulmuştur. Bu kapsamda, kurulacak şarj ağında yer alacak şarj ünitelerinin en az yüzde beşi ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet yollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde ellisinin DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması gerekmektedir.

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne eklenen geçici 3 üncü madde ile mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere şarj ağını oluşturması için 30 Haziran 2023 tarihine kadar süre verileceği düzenlenmiştir. Getirilen düzenleme ile mevcut şarj ağı işletmecilerin lisanslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde kurmakla yükümlü oldukları şarj ağını 30 Haziran 2023 tarihine kadar kurabileceklerdir.

31 Aralık 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yukarıda bahsi geçen Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

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