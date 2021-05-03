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Yeni Gelişme

COVID-19 salgını nedeniyle hükümet tarafından alınan önlemler kapsamında, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri, 30 Haziran 2021 tarihine dek yeniden uzatılmıştır.

Sonuç

COVID-19 salgını, Türkiye'yi ve Türkiye'deki çalışma yaşamına dair uygulamaları esaslı bir şekilde etkilemiştir. İşverenlere destek olmak ve çalışanları korumak amacıyla bazı uygulamaların yürürlüğe konulmasına devam edilmektedir. İşverenlerin COVID-19 salgınına ilişkin gelişmeler oldukça konu ile ilgili tüm hukuki değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.

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