Esin Avukatlık Ortaklığı İş Hukuku Ekibi Departmanı olarak aylık bültenimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu bülten, son dönemde Türkiye'de iş hukuku alanında yaşanan gelişmeler özetlenmektedir.

Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Özet

12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (''Karar'') uyarınca sigortalıların prim ödemelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (''SGK'') diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde ödenmeyen miktar için ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 oranında gecikme cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Önemli Detaylar

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ('' Kanun '') 89. maddesi uyarınca SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.

'') 89. maddesi uyarınca SGK'nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Cumhurbaşkanı, Kanun'da öngörülmüş olan SGK'ya borçlu olunan prim ve diğer alacaklara ilişkin ilk üç aylık sürede her ay için uygulanacak %3 oranında gecikme cezasının iki katına kadar artırılması veya %1 oranına indirilmesine yetkilidir.

Karar uyarınca, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanmak üzere kanuni gecikme cezası oranı olan %3 oranında gecikme cezası oranının uygulanması öngörülmüştür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ''İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''

Özet

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (''Bakanlık'') tarafından 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (''Tebliğ'') uyarınca, işyerlerinde yürütülen işlerin tehlike sınıflarına ilişkin değişiklikler, ve yeni faaliyet alanlarına ilişkin eklemeler yapılmıştır.

Önemli Detaylar

Tebliğ uyarınca, ''tehlikeli'' sınıfta nitelendirilmiş olan ve 33.13.04 NACE kodu ile listede yer alan ''Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı'' faaliyetlerinde bulunan işyerlerine ilişkin NACE kodu 33.13.90 olarak değiştirilmiş ve 33.13.05 NACE kodu ile ''Yüklü elektronik devrelerin/kartların bakımı ve onarımı'' faaliyetinde bulunan işyerleri ''tehlikeli'' sınıfta nitelendirilerek listeye eklenmiştir.

Tebliğ ile birlikte 82.11.02 NACE kodu ile '' Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleri''; 95.11.02 NACE kodu ile ''Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, modemler, oyun konsolları)''; 95.12.02 NACE kodu ile ''İletişim araç ve gereçlerinin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (cep telefonları, akıllı telefonlar)''; 10.71.04 NACE kodu ile ''Simit imalatı'' ve 95.25.03 NACE kodu ile "Saatlerin yenilenmesi hizmeti faaliyetleri (telefon özelliği olmayan akıllı saatler)" faaliyetleri ''az tehlikeli'' sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin faaliyetler olarak listeye eklenmiştir. Ayrıca, 13.30.05 NACE kodu ile ''Kumaş ve tekstil ürünlerine transfer baskı yapılması hizmetleri'' ''tehlikeli'' sınıfta nitelendirilerek listeye eklenmiştir.

Son olarak, daha önce listede yer alan birtakım sınıflandırmaların yapıldığı faaliyet alanlarına ilişkin içerikler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:





10.71.02 Ekmek imalatı (sade pide dahil) Az Tehlikeli 13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil, emprime baskı dahil, transfer baskı hariç) Tehlikeli 47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal vb.) Az Tehlikeli 62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması, masaüstü ya da mobil cihazlar için uygulama geliştirme vb.) Az Tehlikeli 82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) (Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis hizmeti faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli 95.22.01 Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, robot süpürge makineleri vb.) Tehlikeli



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İş Kazası ve Meslek Hastalığı Rücu İşlemlerine İlişkin Genel Yazısı

Özet

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4 Mart 2024 tarihinde yayımlanan genel yazı (''Genel Yazı'') uyarınca, iş kazası ve meslek hastalığı hallerindeki rücu işlemlerine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Önemli Detaylar

Genel Yazı ile, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm sebebiyle hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler için; iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine (üçüncü kişi durumunda olan) veya aynı iş kazası sonucu ölen birden fazla sigortalının bulunması halinde ise iş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan diğer sigortalının (üçüncü kişi konumunda olan) hak sahiplerine rücu işlemi yapılmamasına ilişkin talimat verilmiştir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplamasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Özet

Anayasa Mahkemesi (''Mahkeme'') 21 Mart 2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/61 Esas sayılı ve 1 Şubat 2024 tarihli kararında ("Karar"), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 17. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "...hastalık ve analık..." ve "... analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki..." ibareleri ile "Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez." şeklindeki ikinci cümlesini iptal etmiştir.

Önemli Detaylar

Mahkeme, Karar'ın gerekçesinde, 15 Nisan 2021 tarihli ve 7316 sayılı Kanun'un gerekçesinde analık ve hastalık durumlarının öncesinde prim tutarlarının yüksek bildirilmesi veya sahte sigortalılık gibi durumlar ile haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçebilmenin amaçlandığı, bu yüzden analık ve hastalık hallerinde ödeneğe esas dikkate alınacak günlük kazanç tutarının bulunmasında son 3 ay yerine son 12 ayın ortalamasının dikkate alınması gerektiğinin öne sürüldüğünü belirtmiştir. Ancak, bu durumun art niyet gütmeyen sigortalıları da mağdur etmeye sebebiyet verdiğini belirterek, ilgili hükümleri iptal etmiştir.

Karar, 21 Aralık 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Başladı

Özet

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ("KİPAP") ile işverenler ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir ek maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı ve doğru çalışan bulma olanağı elde etmektedir. KİPAP kapsamında, işverenler belirledikleri niteliklere sahip kadın adayları kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR'a aday bulunmasına yönelik talep de iletebilecektir.

Önemli Detaylar

Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar malat sektöründe faaliyet göstermek En az iki sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek

Destek Verilecek Katılımcıların Sahip Olması Gereken Şartlar İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz olmak, İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak, İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak, İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak, İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak, İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir iş yerinde istihdam edilmemiş olmak.

KİPAP Kapsamında Karşılanacak Giderler İşverenlere; KİPAP kapsamında çalıştırdıkları her kadın çalışan için aylık 25.000 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır. Kadın çalışana KİPAP kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3.000 TL çocuk bakım desteği verilecektir.

Başvuru, yer, zaman ve projenin süresi KİPAP'a başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedir. KİPAP; Adana, Adıyaman, Ankara, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır. Proje süresi en fazla 3 aydır.



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