Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 08/04/2024 tarihli ve
32514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de
Değişiklik Yapılmasına Dair 2024/2 ve 2024/3
numaralı Tebliğler" ile bazı meslek
standartlarında değişiklik
yapılmıştır.
Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir. Meslek standartlarının içeriğini görmek için mesleklere tıklayınız.
2024/2 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2024/3 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
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