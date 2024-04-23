Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 08/04/2024 tarihli ve 32514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2024/2 ve 2024/3 numaralı Tebliğler" ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.



Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir. Meslek standartlarının içeriğini görmek için mesleklere tıklayınız.



2024/2 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.



2024/3 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

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