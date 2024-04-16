Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 31/03/2024 tarihli ve
32506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2024/1)" ile bazı meslek
standartları yayımlanmıştır.
Söz konusu meslek standartları aşağıdaki gibidir.
- Çizer/İllüstratör (Seviye 6)
- E-Yayın Koordinatörü (Seviye 6)
- Genel Yayın Yönetmeni (Seviye 7)
- Grafik Tasarımcı (Seviye 6)
- Grafik Uygulama Uzmanı (Seviye 5)
- Tenkitli Neşir (Edisyon Kritik) Uzmanı / Muhakkik (Seviye 6)
- Telif Temsilcisi (Seviye 5)
Söz konusu Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
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