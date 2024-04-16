Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 31/03/2024 tarihli ve 32506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)" ile bazı meslek standartları yayımlanmıştır.



Söz konusu meslek standartları aşağıdaki gibidir.

Çizer/İllüstratör (Seviye 6)

E-Yayın Koordinatörü (Seviye 6)

Genel Yayın Yönetmeni (Seviye 7)

Grafik Tasarımcı (Seviye 6)

Grafik Uygulama Uzmanı (Seviye 5)

Tenkitli Neşir (Edisyon Kritik) Uzmanı / Muhakkik (Seviye 6)

Telif Temsilcisi (Seviye 5)

Söz konusu Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

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