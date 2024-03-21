Karar, yayımlandığı tarih olan 13 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik'in (Bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır.) 8. Maddesi aşağıdaki gibidir:

"MADDE 8- İaşe Servisi kurulması mecburi olmayan veya iaşenin zaruri sebeplerle uygulanamadığı gemilerde çalışan gemi adamlarına işverenler tarafından iaşe karşılığı olarak verilecek günlük iaşe bedeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine toplanacak ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre oluşturulacak Kurul tarafından, sahil mıntıkalarının özelliklerine göre veya yurt çapında en geç bir yılda bir tespit edilir."

İlgili Karar uyarınca yapılan bedel tespiti ise şu şekildedir:

''Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 170,00 TL (Yüzyetmiş Türk Lirası) iaşe bedelinin, 01.09.2023 tarihli ve 32296 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bu durumun adı geçen 8'inci maddenin verdiği yetkiye dayanarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.''

Yönetmelik'in 7 nci maddesinde ''... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.'' Şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ("TÜİK") 2023 yılı 5 il merkezinde ilgili Yönetmelik'e göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2023 yılında gerçekleştirilen toplantılarda kullanılan değerlerin TÜİK tarafından açıklanan son beş aylık gıda enflasyonu oranına göre hesaplanması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

esas alınarak, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 TL (İki Yüz Otuz Türk Lirası) olarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.