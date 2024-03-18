Rekabet Kurulu (Kurul), işgücü piyasasında centilmenlik anlaşmaları yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun) 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yazılım ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, soruşturmaya taraf sekiz teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Kurul, yapmış olduğu inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, yukarıda bahsi geçen teşebbüslerin işgücü piyasası özelinde centilmenlik anlaşmalarına taraf olmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri tespitinde bulunmuştur. Bunun yanında Kurul, söz konusu eylemlerin Kanun'un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacakları yönünde karar vermiştir. Kurul, teşebbüslere uygulanması gereken para cezalarını, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 5. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (a) bentleri kapsamında değerlendirmiş ve böylece, çalışan ayartmama hükümlerinin yer aldığı ilgili centilmenlik anlaşmalarını "kartel" kapsamında ele almıştır. Kurul'un bu değerlendirmesi ile, işgücü piyasalarında ortaya çıkan rakipler arası anlaşmaların kartel kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu netlik kazanmıştır. Kurul tarafından uygulanan para cezasının oranı ise, "2022 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden" olarak belirlenmiş olup, yine işgücü piyasalarında ortaya çıkan rekabete aykırı anlaşmalar bakımından verilecek olan para cezasının sınırlarının da bu karar ile netlik kazandığı söylenebilecektir.

Sonuç olarak Kurul, bahsi geçen sekiz teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri ve teşebbüslerin söz konusu eylemlerinin Kanun'un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamayacağı sebebiyle ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

(Rekabet Kurulu Kararı- 27.02.2024, 24-10/170-66)

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