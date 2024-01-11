Resmî Gazete'de yayınlanan 7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 71. maddesi ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri açısından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 38. maddesinde yapılan değişik ile birlikte; 4857 sayılı İş Kanunu'nun mülga 81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma yükümlülüğü 31.12.2023 tarihinden 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir.

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