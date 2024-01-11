01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/01/2024 tarihli ve 2774790 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 _TL olarak belirlenmiştir.

01.01.2024 tarihi itibariyle:

GÖSTERGELER

KATSAYILAR

HESAPLAMA

1 - Aylık Gösterge

1500

0,760871

1141,31*

2 - Ek Gösterge

8000

0,760871

6086,97*

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

0,760871

380,44*

4 - Taban Aylığı Göstergesi

1000

11,909083

11909,08*

5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215)

1500

8000

9.500,00

9500

0,760871

7.228,27

7.228,27

2,15

15540,79*

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

₺35.058,58


(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

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