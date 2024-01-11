01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/01/2024 tarihli ve 2774790 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 _TL olarak belirlenmiştir.

01.01.2024 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA 1 - Aylık Gösterge 1500 0,760871 1141,31* 2 - Ek Gösterge 8000 0,760871 6086,97* 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 0,760871 380,44* 4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 11,909083 11909,08* 5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 9.500,00 9500 0,760871 7.228,27 7.228,27 2,15 15540,79* KIDEM TAZMİNATI TAVANI ₺35.058,58



(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

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