01/01/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANMIŞTIR
Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/01/2024 tarihli ve 2774790 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 _TL olarak belirlenmiştir.
|
01.01.2024 tarihi itibariyle:
|
GÖSTERGELER
|
KATSAYILAR
|
HESAPLAMA
|
1 - Aylık Gösterge
|
1500
|
0,760871
|
1141,31*
|
2 - Ek Gösterge
|
8000
|
0,760871
|
6086,97*
|
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi
|
500
|
0,760871
|
380,44*
|
4 - Taban Aylığı Göstergesi
|
1000
|
11,909083
|
11909,08*
|
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215)
|
1500
|
8000
|
9.500,00
|
9500
|
0,760871
|
7.228,27
|
7.228,27
|
2,15
|
15540,79*
|
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
|
₺35.058,58
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
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