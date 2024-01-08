4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2024- 31/12/2024 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 666,75 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: 2024 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı

Brüt Ücret 20,002.50 TL Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 2,800.35 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 200.03 TL Kesintiler Toplamı 3,000.38 TL NET ÜCRET 17,002.12 TL



Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti

Asgari Ücret 20,002.50 TL SGK İşveren Primi (%15,5) * 3,100.39 TL İşveren İşsizlik Sigortası (%2) 400.05 TL İşverene Toplam Maliyeti 23,502.94 TL



*5510 indirimi düşülmüştür.

Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük Kazanç Alt Sınırı 666,75 TL Aylık Kazanç Alt Sınırı 20,002.50TL Günlük Kazanç Üst Sınırı 5.000,63 TL Aylık Kazanç Üst Sınırı 150.018,75 TL



İlgili duyurunun tamamına https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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