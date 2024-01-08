4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2024- 31/12/2024 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 666,75 TL olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1: 2024 yılı Asgari Ücretin Net Hesabı
|
Brüt Ücret
|
20,002.50 TL
|
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|
2,800.35 TL
|
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|
200.03 TL
|
Kesintiler Toplamı
|
3,000.38 TL
|
NET ÜCRET
|
17,002.12 TL
Tablo 2: Asgari Ücretin İşveren Maliyeti
|
Asgari Ücret
|
20,002.50 TL
|
SGK İşveren Primi (%15,5) *
|
3,100.39 TL
|
İşveren İşsizlik Sigortası (%2)
|
400.05 TL
|
İşverene Toplam Maliyeti
|
23,502.94 TL
*5510 indirimi düşülmüştür.
Tablo 3: Prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları
|
Günlük Kazanç Alt Sınırı
|
666,75 TL
|
Aylık Kazanç Alt Sınırı
|
20,002.50TL
|
Günlük Kazanç Üst Sınırı
|
5.000,63 TL
|
Aylık Kazanç Üst Sınırı
|
150.018,75 TL
İlgili duyurunun tamamına https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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