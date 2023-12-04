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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 16.11.2023 Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları Konulu Genel Yazısında, yabancı çalışanların meslek kodu ve SPEK tutarlarına yönelik işlemlerin yapılmasında gerekli özenin gösterilmesini belirtmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2015-25 sayılı Genelgesinin 1.2.3 ve 1.2.3.1 maddelerindeki uygulama esas alınarak; yabancı çalışanların izin belgelerinin Bakanlıktan elektronik ortamda alınıp sorgulanmasının sağlandığı (başvuru şekli, başvuru türü, yabancı T.C. kimlik numarası, il, ad soyad, baba adı, görevi, izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve iletişim bilgileri) ve il müdürlüklerince kullanılmaya başlanıldığından, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri /Hizmet Merkezleri tarafından ilgili veri paylaşım sisteminden bilgileri aylık bazda kontrol ederek izin bitiş tarihine kadar bildirimlerin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ücret bildiriminin tespiti halinde aradaki fark kadar işverenden ek tahakkuk istenmesi, düzeltilmemesi halinde ise resen düzenlenmesi gerektiği,

Belirtilmiştir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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