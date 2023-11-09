ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 05/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2023/22 ve 2023/24 numaralı Tebliğler" ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir. Meslek standartlarının içeriğini görmek için mesleklere tıklayınız.

2023/22 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/24 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

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