ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 30/10/2023 tarihli ve 32354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2023/19, 2023/20, 2023/21, 2023/23 ve 2023/25 numaralı Tebliğler” ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir.
- Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2)
- Kurumsal Eğitmen (Seviye 5)
- Tren Teşkilcisi (Seviye 4)
- İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 3)
- İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5)
2023/19 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2023/20 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2023/21 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2023/23 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2023/25 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
Saygılarımızla.
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