ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞLER

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 30/10/2023 tarihli ve 32354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2023/19, 2023/20, 2023/21, 2023/23 ve 2023/25 numaralı Tebliğler” ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir.

2023/19 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/20 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/21 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/23 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/25 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.