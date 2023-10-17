01.07.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI AÇIKLANDI

01.07.2023 – 31.12.2023 dönem aralığında geçerli olmak üzere 01.07.2023 tarihinden itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı 23.489,83_TL olarak belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.07.2023 tarihli ve 2298391 sayılı 10 sıra nolu Genelge ile 13.01.2023 tarihli ve 1843378 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:4 Genelgesi yürürlükten kaldırılarak 01.07.2023-31.12.2023 döneminde geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 23.489,83 TL olarak açıklanmıştır.

Yapılan düzenleme ile 01.07.2023-31.12.2023 tarihlerinde iş akdi feshedilen ve kıdem tazminatına hak kazanan personellere yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde, kıdem tazminatı tavanının değişmesi sebebiyle fark bordrosu düzenlenmesi gerekebilir. Konu ile ilgili yetkililerce ilgili ödemelerin gözden geçirilmesi önemle tavsiye edilir.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için linke tıklayınız.

Originally published 07 July 2023

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