Ibraname, borçlar hukukundan dogan bir sözlesme olup alacak ve borcu dogrudan dogruya ortadan kaldiran bir borcun sona erme sebebi olarak tanimlanir. Çalisma hayatinda ibraname, is iliskisi sona erdikten sonra isçinin, isverenden is iliskisi kapsaminda herhangi bir alacagi bulunmadigina dair imzaladigi belge niteligini tasimaktadir.

Ibranamelerin en çok karsilasildigi alan is hukuku olsa da ibraname kaynagini Türk Borçlar Kanunu'ndan alir. TBK madde 420/2 ibranamenin geçerlilik kosullarini düzenler. Isçinin isverenden alacagina iliskin ibra sözlesmesinin yazili olmasi, ibra tarihi itibariyla sözlesmenin sona ermesinden baslayarak en az bir aylik sürenin geçmis bulunmasi, ibra konusu alacagin türünün ve miktarinin açikça belirtilmesi, ödemenin hak tutarina nazaran noksansiz ve banka araciligiyla yapilmasi sarttir. Bu unsurlari tasimayan ibra sözlesmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

Hukukumuzda is iliskisi, belirli sürenin dolmasi, ölüm, taraflarin anlasmasi ve bildirimsiz fesih yoluyla sona erebilir. Is sözlesmesi sona erdiginde isçinin kidem tazminati, ihbar tazminati, fazla çalisma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, manevi tazminat gibi birçok alacagi dogabilir. Düzenlenen ibraname kimi zaman alacaklarin tamamini kapsarken kimi zaman sadece tek bir alacak yönünden yapilabilir. Ibra sözlesmesi isçilik alacaklarinin bir kismini karsiliyorsa kismi ibra sözlesmesinden bahsedilir. Manevi tazminat haricinde tüm isçilik alacaklari için kismi ibra sözlesmesi düzenlenebilir; manevi tazminat Yargitay kararlari uyarinca bölünemez nitelikte oldugundan kismi ibra mümkün degildir. 1

Düzenlenen ibra sözlesmesi isçilik alacaklarinin bir kismini karsiliyorsa, baska bir deyisle kismi ibra sözlesmesi söz konusuysa mutlaka hangi alacaklar yönünden ibraname düzenlendigi yazilmalidir. Zira ibranamede yazilmayan alacaklar yönünden ibra sonuç dogurmaz.

Ibraname, aksi anlasilmadikça borcun tamami için yapilmis sayilir. Yerlesik Yargitay kararlari uyarinca miktar içermeyen ibranamelerin borcun tamami için yapildigi kabul edilmistir.2 Miktar içermeyen ibra sözlesmelerinde, geçerlilik sorunu titizlikle ele alinmalidir. Irade fesadi denetimi yapilmali ve somut olayin özelliklerine göre ibranamenin geçerliligi konusunda çözümler aranmalidir. Fesihten sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek sayildigi ibranamede, irade fesadi haller ileri sürülüp kanitlanmadigi sürece ibra iradesi geçerli sayilmalidir.3

Is sözlesmesi devam ederken düzenlenen ibranameler Türk Borçlar Kanunu geregi kesin hükümsüzdür. Ibraname düzenlenmesi için Kanun Koyucu tarafindan sözlesmenin sona ermesinden baslayarak en az bir aylik sürenin geçmis bulunmasi sarti konulmustur. En az 1 aylik süre sartinin sebebi 4857 sayili Is Kanununun 19. maddesinde, feshe itiraz bakimindan bir aylik hak düsürücü süre öngörülmüs olmasidir. Bu madde uyarinca feshi izleyen bir ay içinde isçinin ise iade davasi açma hakki bulunmaktadir. Bu noktada feshi izleyen bir aylik süre, isçinin eski isine dönüp dönmeyeceginin tespiti bakimindan önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylik sürede isverenin olasi baskilarini azaltmak, is güvencesinin saglanmasi için de gereklidir. Bir aylik bekleme süresi kismi ibra açisindan isçinin bir kisim isçilik alacaklarinin ödenmesinin bir ay süreyle gecikmesi anlamina gelmemektedir. Bir aylik bekleme süresi ibra sözlesmelerinin düzenlenme zamaniyla ilgili olup ifayi ilgilendiren bir durum degildir. Baska bir anlatimla isçinin fesihle muaccel hale gelen kidem tazminati, ihbar tazminati ve izin ücreti gibi haklarinin ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmis degildir.4

Çeliskili olmayan ve miktar içeren ibranameler, içerdikleri miktar kadar makbuz hükmünde sayilir ve isçilik alacaklarindan mahsup edilir.5 Ibranamenin içerdigi tutarin ödemesi muhakkak banka üzerinden yapilmalidir. Sayet düzenlenen ibranamede geçen tutar, banka araciligiyla isçiye ödemesi yapilan tutardan daha fazla ise isçi, ibraname makbuz hükmünde oldugundan kalan alacak hakkini talep edebilir.6

Ibra sözlesmesinin taraflari ibranamede yer alan hususlara ihtirazi kayit koyabilir. Ihtirazi kaydin en geç ibraname yapilirken konulmasi gerekir. Ibraname yapildiktan sonra konulan ihtirazi kayit geçersiz olacaktir.7 Yargitay, isçinin imzaladigi ibranamede bazi hak ve alacaklari açisindan ihtirazi kayit koymasi halinde ihtirazi kayit koydugu alacaklar açisindan ibranamenin geçerli olmayacagina yer verilmistir. Yani isçi, ibranameyi imzalarken ihtirazi kayit koydugu hususlari daha sonra dava konusu yapabilecek ve talepte bulunabilecektir.

Ibraname imzalandiktan sonra isçi tarafindan açilan isçilik alacaklari talepli davada, isverenin savunmasi ile ibraname çelisirse Mahkemece ibranameye itibar edilmez. Ancak miktar içeren ibranamenin savunma ile çelismesi halinde, ibranamedeki imzaya ya da irade fesadina iliskin itiraz olmadigi sürece ibraname geçerliligini koruyacak ve makbuz hükmünde sayilarak isçilik alacaklarindan mahsup edilecektir.

Ayni yaklasim, ibranamenin kendi içinde çelismesi durumunda da söz konusudur. Örnegin ibranamenin içeriginde hem isçinin istifa ederek ayrildigi ham de kidem ve ihbar tazminati ödendigi yer aliyorsa bu durumda ibraname kendi içinde çelismis olur. 8 Bu durumda Mahkeme ibranameye itibar etmeyecektir.

Uygulamada "Kendi istegim ile is sözlesmesini feshediyorum. Isverenden tüm alacagimi aldim" seklinde, isçinin istifa beyanini da ihtiva eden ibranamelerle sikça karsilasilmaktadir. Istifa beyani, is sözlesmesini fesheden bir taraf islemidir, is sözlesmesinin sona erdigi gün ibra sözlesmesi akdedilemeyeceginden ibranamenin geçerli oldugundan söz edilemez.

Footnotes

1. Gülendam ÖNCÜ, Is Hukukunda Ibra Sözlesmesi, sf 31

2. ÖZCAN/OCAK, Ibra Sözlesmesi, sf 7

3. Yargitay 9. H.D. 13.01.2014, E. 2011/51524, K. 2014/50;

4. Yargitay 9. H.D. 15.05.2013, E. 2011/11945, K. 2013/14577

5. GÜNAY, Is Kanunu Serhi, 1527

6. SÜZEK, Is Hukuku, 768

7. ÇIL, Is Hukukunda Ibraname, 72

8. ÖZCAN/ÖZCAN Is Davalari, 438

Originally published 23 Aug 2023.

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