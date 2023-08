ARTICLE

Uygulamada "Kendi istegim ile is sözlesmesini feshediyorum. Isverenden tüm alacagimi aldim" seklinde, isçinin istifa beyanini da ihtiva eden ibranamelerle sikça karsilasilmaktadir. Istifa beyani, is sözlesmesini fesheden bir taraf islemidir, is sözlesmesinin sona erdigi gün ibra sözlesmesi akdedilemeyeceginden ibranamenin geçerli oldugundan söz edilemez.

Is sözlesmesi devam ederken düzenlenen ibranameler Türk Borçlar Kanunu geregi kesin hükümsüzdür. Ibraname düzenlenmesi için Kanun Koyucu tarafindan sözlesmenin sona ermesinden baslayarak en az bir aylik sürenin geçmis bulunmasi sarti konulmustur. En az 1 aylik süre sartinin sebebi 4857 sayili Is Kanununun 19. maddesinde, feshe itiraz bakimindan bir aylik hak düsürücü süre öngörülmüs olmasidir. Bu madde uyarinca feshi izleyen bir ay içinde isçinin ise iade davasi açma hakki bulunmaktadir. Bu noktada feshi izleyen bir aylik süre, isçinin eski isine dönüp dönmeyeceginin tespiti bakimindan önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylik sürede isverenin olasi baskilarini azaltmak, is güvencesinin saglanmasi için de gereklidir. Bir aylik bekleme süresi kismi ibra açisindan isçinin bir kisim isçilik alacaklarinin ödenmesinin bir ay süreyle gecikmesi anlamina gelmemektedir. Bir aylik bekleme süresi ibra sözlesmelerinin düzenlenme zamaniyla ilgili olup ifayi ilgilendiren bir durum degildir. Baska bir anlatimla isçinin fesihle muaccel hale gelen kidem tazminati, ihbar tazminati ve izin ücreti gibi haklarinin ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmis degildir. 4

