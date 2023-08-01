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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı konulu karar 29.07.2023 tarihli 32263 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenlerin başvurması koşuluyla, daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 8/5/2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9/5/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 8/5/2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dâhil), 7/8/2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatılmıştır.

(2) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 9/5/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Kararın tamamına BURADAN [BG(T1] ulaşabilirsiniz.

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