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6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda iş yeri sendika temsilcisi olabilecek kişilerin nitelikleri çok açık bir şekilde belirtilmiştir.

6356 Sayılı Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 27/1 maddesi aşağıdaki şekildedir:

''Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika; işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, elli bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç, beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı, iki binden fazla ise en çok sekiz işyeri sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atayarak on beş gün içinde kimliklerini işverene bildiri r . Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir.''

Yukarıdaki ilgili kanun maddesinin lafzından da anlaşılacağı üzere başlıca kriter, amaca uygunluk sağlamak adına temsilcilerin iş yerinde çalışan üyelerden olması gerekliliğidir. Aşağıda yer verdiğimiz görüşler açıkça şu hususu ortaya koymaktadır; iş sözleşmesinin sona ermesi ile sendika temsilcisinin temsilcilik görevi de kendiliğinden sona erer.

Nitekim; Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Toplu İş Hukuku Dersleri Kitabı'nın 186. sayfasında ''İşyeri Sendika Temsilcilerinin Nitelikleri'' başlığı altında;

''Sendika işyeri temsilcisi, sendikanın işyerinde çalışan üyeleri arasından belirlenir. Üye olmayan birinin veya işyerinde çalışmayan bir üyenin temsilci olarak tayin edilmesi mümkün değildir.''

ifadelerine yer vermiştir.

Ayrıca Prof. Dr. Ömer Ekmekçi Toplu İş Hukuku Dersleri Kitabı'nın 190. sayfasında açıkça temsilci olabilmek için aranan koşulların kaybının temsilcilik sıfatını kendiliğinden sona erdirdiğini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

''Temsilci olabilmek için aranan koşulların kaybı temsilcilik sıfatını kendiliğinden sona erdirir. Bu çerçevede işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi, temsilci sıfatını kendiliğinden sona erdirir''

Nitekim, Prof.Dr. Süleyman BAŞTERZİ Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER Prof.Dr. Ercan AKYİĞİT Prof.Dr. Hasan Nüvit GEREK Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN Dr.Öğr.Üyesi Ender GÜLVER'in Toplu İş Hukuku adlı eserinde (T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3835 - AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2644) sendika işyeri temsilciliğinin iş sözleşmesinin feshiyle sona erdiği belirtilmiştir;

Ayrıca, Ayberk Bağcı tarafından hazırlanan ''Türk İş Hukukunda İş yeri Sendika Temsilciliği ve İşçi Kuruluşu Yöneticiliği İsimli Yüksek Lisans Tezi'' (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2017)'nde de işçinin iş sözleşmesi sona erdiği takdirde temsilcinin görevinin sona ereceği açık bir şekilde belirtilmiştir.

Yine Ayberk Bağcı tarafından hazırlanan ''Türk İş Hukukunda İş yeri Sendika Temsilciliği ve İşçi Kuruluşu Yöneticiliği İsimli Yüksek Lisans Tezi'' adlı eserinin 45.sayfasında aynen;

"İş sözleşmesinin taraflardan birinin fesih beyanı ile sona ermesi halinde de temsilcilik görevi sona erer."

şeklindedir.

Yine Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu'nun İş Hukuku II Toplu İş İlişkileri adlı eserinin 255.sayfasından aynen;

" "İşçi"lik veya "üye"lik sıfatının kaydedilmesi, temsilcinin çalıştığı işyerinden başka bir işyerine nakledilmesi ve genelde işyeri sendika temsilcisi atanabilmek için gerekli kanuni niteliklerin bir veya birkaçının kaydedilmesi halleri yetkinin yürürlüğü sırasında vuku bulursa, yetki sona ermemiş olmasına rağmen temsilcilik sıfatı ortadan kalkacaktır."

şeklinde tespitlere yer verilmiştir.

Prof.Dr. Melda Sur'un İş Hukuku Toplu İş İlişkileri adlı eserinin 174.sayfasında aynen;

"Temsilcinin görevinin sona ermesine yol açan başka haller de vardır; sendika üyeliğinin son bulması, iş sözleşmesinin sona ermesi, başka bir işyerine nakledilme ve sendika tarafından temsilcilik görevine son verilmesi"

şeklinde olup; iş sözleşmesinin sona ermesi temsilcilik görevini sona erdiren bir olgu olarak belirtilmiştir.

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