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Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yılı sonunda, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ile Teknokentlerde çalışan bilişim sektörü için bölge dışı çalışma süresinin %100'e çıkarılacağına yönelik bir açıklama yapılmıştı. Bununla birlikte TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde bölge ve merkez dışında geçirilen süreler için de teşviklerden yararlanma konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkideki %75 oranının %100 e kadar artırılabilmesi yasalaşmıştı.

31 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete yazısında; “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvike Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 8/2/2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 tarihinden itibaren (Bu Tarih Dâhil) olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanmasına, 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanunun mezkur maddeleri gereğince karar verilmiştir” ifadesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 6/2/2023 tarihinden itibaren olağan üstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinin TGB ve Ar-Ge Merkezlerinde %100 uzaktan çalışılarak ilgili Kanun maddeleri gereğince belirtilen teşviklerden yararlanılabilecektir.

İlgili Karara https://bit.ly/40BK3Du bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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