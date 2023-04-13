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Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 28/03/2023 tarihli ve 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik Konulu 2023/16 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

İstanbul Barosu Başkanlığının Kurumun aleyhine, Danıştay 10. Dairesinin 2019/7080 Esasına kayden açılan dava sonuçlanmış olup, anılan Mahkemenin 28/11/2022 tarihli ve 2022/5544 nolu Kararında 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgenin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, 25/02/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile eklenen paragrafın iptaline hükmedilmiştir.

Bu kapsamda; Kurumun 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgesi'nin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, "Ek:25/02/2018-2018/4 sayılı Genelge" ile eklenen paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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