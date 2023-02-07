İdari Para Cezası 2022 Yılı Ceza Tutarı 2023 Yılı Ceza Tutarı

Kanun'un 98. maddesinde düzenlenen işyerini muvazaalı olarak bildirmenin cezası: 47.409 TL

105.689 TL



Kanun'un 99/1-a maddesinde düzenlenen işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmanın cezası: 397 TL

885 TL



Kanun'un 99/1-b maddesinde düzenlenen maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmanın cezası: 664 TL

1.480 TL



Kanun'un 99/2 maddesinde düzenlenen 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmanın cezası: 2.656 TL

5.921 TL



Kanun'un 99/1-c maddesinde düzenlenen iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemenin cezası: 397 TL

885 TL



Kanun'un 99/1-c maddesinde düzenlenen çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmanın cezası: 397 TL

885 TL



Kanun'un 99/1-d maddesinde düzenlenen işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme ve gerçeğe aykırı belge yazmanın cezası: 397 TL

885 TL



Kanun'un 100. madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmanın cezası: 1.559 TL

3.475 TL



Kanun'un 101. maddesinde düzenlenen engelli ve eski hükümlü çalıştırmamanın cezası: 5.917 TL

13.598 TL



Kanun'un 102/a maddesinde düzenlenen ücret ile bu kanundan doğan veya toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememe veya eksik ödemenin cezası: 429 TL

956 TL



Kanun'un 102/a maddesinde düzenlenen ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememenin cezası: 429 TL

956 TL



Kanun'un 102/b maddesinde düzenlenen ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası: 1.559 TL

3.475 TL



Kanun'un 102/b maddesinde düzenlenen yasaya aykırı ücret kesme cezası verme veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemenin cezası: 1.559 TL

3.475 TL



Kanun'un 102/a maddesinde düzenlenen asgari ücret ödememe veya asgari ücretin eksik ödenmesinin cezası: 429 TL

956 TL



Kanun'un 102/c maddesinde düzenlenen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememe, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmama, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamanın cezası: 755 TL

1,683 TL



Kanun'un 102/b maddesinde düzenlenen yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemenin cezası: 1.559 TL

3.475 TL



Kanun'un 103. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmenin cezası: 755 TL

1.683 TL



Kanun'un 103. maddesinde düzenlenen izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeme veya eksik ödemenin cezası: 755 TL

1.683 TL



Kanun'un 103. maddesinde düzenlenen sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememenin cezası: 755 TL

1.683 TL



Kanun'un 103. maddesinde düzenlenen yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmanın cezası: 755 TL

1.683 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamanın cezası: 4.173 TL

9.303 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen telafi çalışması usullerine uymamanın cezası: 755TL

1.683 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesini uygulamamanın cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen işçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemenin cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamanın cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen çocuk ve genç işleri gece çalıştırma veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen doğum öncesi- sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen işçi Özlük dosyasını düzenlememenin cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmenin cezası: 4.173 TL

9.302 TL



Kanun'un 107/1-a maddesinde düzenlenen iş müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmeme, ifade ve bilgi vermeme, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeme, iş müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapma için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermeme ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemenin cezası: 37.928 TL

84.552 TL



Kanun'un 107/1-b maddesinde düzenlenen ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmanın cezası: 37.928 TL

84.552 TL

