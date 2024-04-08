03/02/2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “7495 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 6 ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 101'inci madde eklenmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 29/02/2024 tarihli ve 2024/3 sayılı “Asgari Ücret Desteği” Genelgesi yayımlanarak 2024 Ocak – Aralık dönemini kapsayacak şekilde 2024 yılı asgari ücret desteği ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Söz konusu Genelge'de 5510/4 (a) bendi kapsamında olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları(malullük-yaşlılık-ölüm) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerin faydalanacağı asgari ücret desteği esasları özetle aşağıdaki gibidir.
- Destekten yararlanma şartları bakımından
işyerinin 2024 yılı öncesi veya 2024
yılında tescil edilmesi bakımından bazı
farklılıklar bulunmaktadır. İşyerlerinin
tescil yılına göre değerlendirmeler ayrı
ayrı yapılmıştır.
- 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerleri
destekten yararlanmak için 2023 yılının
aynı ayında prime esas günlük kazancı
671_TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel
sektör işverenlerine ait işyerleri için
1.341_TL ve Linyit ve Taşkömürü
çıkarılan işyerleri için 1.789_TL ve
altında olan, 2024 yılında tescil edilen
işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına
tabi tüm sigortalıların çalışma
gün sayısının; günlük 23,33 TL
(aylık 700 TL) ile çarpılması sonucu
bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık
ayı döneminde asgari ücret desteği
sağlanacaktır.
- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için
işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup
şartları taşıyan işverenlerin tamamı
bu destekten otomatik olarak yararlanacaktır.
- Ev hizmetlerinde sigortalı
çalıştıran (5510 sayılı
Kanun'un Ek-9 uncu Maddesi kapsamında) işverenlerde
bu destekten yararlanabileceklerdir.
- Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim
tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim
borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin: 2024
Ocak ayı asgari ücret desteği 2024 Şubat
ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.
- Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan
sigortalılar bakımından söz konusu destekten
yararlanılması mümkün değildir.a
- Destekten yararlanılacak prim ödeme gün
sayısının hesabında, 2023
yılının esas alınacak ilgili ayında yasal
süresinde veya yasal süresi dışında
verilen veya re'sen düzenlenen asıl, ek
belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki
belgelerdeki/beyannamelerdeki gün sayısı
düşülerek toplam prim ödeme gün
sayısı dikkate alınacaktır.
- 2024 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan
işyerleri ile 2023 yılı öncesi tescil
edilmiş olup 2023 yılında hiç bildirim
yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta
kollarını içeren belge türlerinden bildirilen
tüm sigortalıların prim ödeme gün
sayıları esas alınacaktır.
- Destekten yararlanmak için 2024 Ocak ila Aralık
dönemlerine ilişkin aylık prim hizmet belgelerinin
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi
içinde verilmesi gerekmektedir. Aylık prim ve hizmet
belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi
içinde verilmemesi halinde belgelerin/beyannamelerin yasal
süresinde verilmediği aylar/dönem için
destekten yararlanılamayacaktır.
- 2024 Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde
söz konusu destekten yararlanılması
bakımından tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de
yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla 2024 yılına ilişkin
olduğu ayı/dönemi takip eden ayda ödenmesi
gereken son tarihe kadar sigorta primlerinin ödenmemiş
olması halinde destekten yararlanılması
mümkün değildir.
- 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.
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