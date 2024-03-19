Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.03.2024 tarihli Macaristan Hizmet Belgeleri Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

24.02.2015 tarihinde imzalanarak 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'na göre Macaristan bakımından İnsan Kaynakları Bakanlığı (Uluslararası İlişkiler Dairesi) yetkili makam olarak bildirilmişti. Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından Ülkemizin Budapeşte Büyükelçiliğine 2023 yılı Şubat ayında gönderilen Nota'da, Macaristan'ın idari yapılanmasında değişikliğe gidildiği, Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulanmasında yetkili makamın bundan sonra; "Macaristan İçişleri Bakanlığı" ve bu Bakanlığa bağlı "Avrupa Sağlık, Sosyal ve Eğitim İşleri Daire Başkanlığı" olduğu bildirilmiştir.

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