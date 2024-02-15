- Mevzuat
- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2008/85 ve 2009/21 sayılı Genelgeleri
- Destek Süresi
Bilindiği üzere, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 12/03/2008 tarihli ve 26814 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak 1/4/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmakta idi.
28/1/2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “31/12/2023” ibaresi 25/8/2022 tarihi itibariyle “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiş ve ilgili sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmış ve 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından AR-GE (5746) sayılı kanun teşviki tanımlama sistemi henüz açılmamış olup 2024/01 dönemine ait beyannamede ilgili teşvikten bildirim yapılamamaktadır. Kurum tarafından 26/2/2024 tarihine dek sistemin açılacağı kanaatindeyiz. Aksi halde yararlanılacak olan ancak 2024/01 döneminde beyannamesi verilemeyen 5746 prim teşvikinden geriye yönelik yararlanılacağını ayrıca belirtmek isteriz.
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