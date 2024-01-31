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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde 05.01.2023 tarihinde yayınlanan Genelge (Sıra No:1) ile 01.01.2024 tarihinden itibaren çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı belirlenmiştir.

Genelge kapsamında, 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihleri arasında geçerli olacak kıdem tazminatı tavan tutarı brüt 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.

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