2024 için Açıklanan Asgari Ücret:

01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret net 17.002 TL (ve brüt 20.002,50 TL) olarak açıklanmıştır.

Yukarıdaki asgari ücretin 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olması planlanmaktadır ancak (şu anda planlanmasa da) sene içerisinde ek artış yapılması söz konusu olabilir.

50'den Az Çalışanı olan İşyerleri İçin Bazı İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Ertelenmesi:

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7491 sayılı Kanun uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için (diğer işyerleri için hali hazırda yürürlükte olan) iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu, 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir .

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