ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Yeni Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (“Bakanlık“) bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 Ocak 2024 tarihli 1 Sıra No'lu Genelge (“Genelge”) uyarınca kıdem tazminatının tavan miktarı güncellenmiştir. Genelge, 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir ve 30 Haziran 2024 tarihine dek geçerli olacaktır.

Genelge Ne Anlama Geliyor?

Kıdem tazminatını hesaplarken esas alınacak aylık brüt maaşın tavan miktarı, Bakanlık'ın yayınladığı Genelge ile 2024 yılının ilk yarısı (1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 arası) için 35.058,58 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken esas alınacak aylık brüt maaşın azami miktarı, ilgili yılın Ocak ayından Haziran ayının sonuna kadar olan süre için ve aynı yılın Temmuz ayından Aralık ayının sonuna kadar olmak üzere yılda iki kez yeniden belirlenmektedir.

Sonuç

İşverenlerin, bu yılın Temmuz ayının başlangıcına kadarki dönemde kıdem tazminatı hesaplarında Genelge'nin belirlediği güncel tavan miktarını esas almalarını ve halihazırda, varsa, 1 Ocak 2024 ilâ 5 Ocak 2024 tarihleri arasında kıdem tazminatına dair yapılmış hesap ve ödemeleri gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.