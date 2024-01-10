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İş Kanunu'nun 39. Maddesi ve Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11. Maddesi uyarınca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ("Komisyon") 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin karar almıştır. Komisyon'un 27 Aralık 2023 tarihli kararı uyarınca yeni asgari ücret ve yeni asgari ücret desteği belirlenmiştir. Söz konusu karar, 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Komisyon kararı ile belirlenen yeni asgari ücret ve yeni asgari ücret desteği, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Komisyon kararı neleri düzenliyor?

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle aylık asgari ücret net 17.002,50 TL, brüt 20.002,50 TL olmuştur. İşveren için aylık toplam brüt maliyet ise 23.502,94 TL olarak güncellenmiştir. Ayrıca 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret desteğinin 700 TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Bu tutarlar, yeni bir Komisyon kararı alınmadığı sürece 31 Aralık 2024 tarihine dek geçerli olacaktır.

Sonuç

Komisyon kararı kapsamında işverenlerin, çalışanlarının ücretlerini gözden geçirmesini ve gerektiği takdirde, ücretleri anılan karar ile uyumlu olacak şekilde revize etmesini tavsiye ederiz.

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