2023/EKİM DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARININ KDV MAHSUBU İLE 27/12/2023 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 18/12/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca veri tabanında yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Ekim dönemi SGK prim borcuna 20/12/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 27/12/2023 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 27/12/2023 olarak uygulanacaktır.

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