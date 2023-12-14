ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 10/12/2023 tarihli ve 32395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26)” ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir.
- Orman Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3)
- Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3)
- Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3)
2023/26 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.
2023/26 sayılı Tebliğ'in Ek'ine ulaşmak için linke tıklayınız.
Saygılarımızla.
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