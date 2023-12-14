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ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 10/12/2023 tarihli ve 32395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26)” ile bazı meslek standartlarında değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklik yapılan meslek standartları aşağıdaki gibidir.

Orman Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3)

Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3)

Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3)

2023/26 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için linke tıklayınız.

2023/26 sayılı Tebliğ'in Ek'ine ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.