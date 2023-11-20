MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE 15510 SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDEN SADECE EYT EMEKLİLERİNİN FAYDALANABİLECEĞİNE DAİR SİSTEM UYARISI

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22/09/2023 tarihli "Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi" konulu Genel Yazı yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Yazı uyarınca; 08/09/1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatta öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvikten yararlanılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda; 2023 Ekim dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yaş şartını da sağlayarak emekli olan ve 15510 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar için sistem uyarısı ile karşılaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen durumda olan sigortalılar için Dijital Vergi Dairesi sisteminde oluşan hata mesajı aşağıdadır:

"T.C.No:............................. , Sicil No:...................., ....................... ad soyadlı Sigortalı bilgilerinde "Yaş şartına tabi aylık alandan dolayı yararlanılamaz. 5510 Geçici 95.md sigortalı bilgilerini kontrol ediniz. TC :......................" hatası oluşmuştur."

Dolayısıyla yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirim yapılırken kanun numarasız (00000) ve "02" belge türünde bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Saygılarımızla.