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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA OLAN BORÇLARIN SON ÖDEME TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 31/07/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru'ya göre; sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tahsilat sisteminde yoğunluk meydana gelmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31/07/2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 03/08/2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir.

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için linke tıklayınız.

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