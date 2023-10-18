06/02/2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER NEDENİYLE BÖLGESEL KRİZ GEREKÇESİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULANAN İŞYERLERİ İÇİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR
29/07/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7410 karar sayılı "06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar"a istinaden 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Karar'a göre;
- 06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 08/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, işverenlerin başvurması koşuluyla, daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 08/05/2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 09/05/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil), 08/05/2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dâhil), 07/08/2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatılmıştır.
- Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.
Karar 09/05/2023 tarihinden geçerli olmak üzere 29/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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