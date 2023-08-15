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Yeni gelişme

6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında, 22 Şubat 2023 tarihli, 32112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 125 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) ile kısa çalışmaya yönelik başvurularda kolaylık sağlanmıştı. Bu kapsamda, meydana gelen depremlerin etkilerinden kaynaklı olarak yaşanan bölgesel kriz gerekçesiyle, Türkiye İş Kurumu'na yapılan kısa çalışma başvuruları için işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verileceği düzenlenmişti. Konuya ilişkin 24 Şubat 2023 tarihli bültenimize buradan ulaşabilirsiniz.

29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile bu kapsamdaki kısa çalışma ödeneği süreleri yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek olmaksızın 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar neler getirmektedir?

Meydana gelen depremlerin etkilerinden kaynaklı olarak yaşanan bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, işverenlerin başvurması koşuluyla ve öncesinde kısa çalışmadan yararlanan aynı çalışanlar için ve aynı şartları taşımak kaydıyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda yeni uzatma süresinin başlangıç tarihi aşağıdaki şekilde olacaktır:

8 Mayıs 2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından uzatma süresi 9 Mayıs 2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) başlayacaktır.

8 Mayıs 2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise uzatma süresi kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dâhil) başlayacaktır.

Sonuç

Ülkemizde 6 Şubat 2023 ve sonrasında meydana gelen depremlerin çalışma hayatı üzerindeki etkileri devam etmektedir. İşverenlerin bu kapsamdaki tüm hukuki değişiklikleri yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.

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